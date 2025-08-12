Próximos capítulos de Dona de Mim: Veja resumo completo de 13 a 16 de agosto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A morte de Abel (Tony Ramos) impactou grandemente os rumos de "Dona de Mim"! Veja quais são as próximas emoções da trama para os personagens.

"Dona de Mim" ainda guarda muitas emoções para os espectadores da Globo!

Após a morte de Abel (Tony Ramos), os personagens precisam lidar com a consequência de sua ausência. O que será de Sofia (Elis Cabral), Filipa (Claudia Abreu) e família? Confira!

Próximos capítulos de Dona de Mim: Veja resumo de 13 a 16 de agosto

13/08 - Quarta-feira



Nina pede ajuda a Jaques para resgatar Filipa no bar de Everaldo. Durval ameaça Ryan, e exige que Jeff lhe passe o contato do rapaz. Ryan, Kami, Leo e Samuel se divertem com Dedé e Sofia. Nina sofre ao ver o estado de Filipa, e agradece a ajuda de Jaques.

Pam percebe a aproximação entre Kami e Ryan. Tânia reprova a atitude de Jaques para que Samuel não desconfie do golpe dos dois. Jeff vê quando Ryan se encontra com Durval, e alerta Lucas. Nina e Jaques acompanham Filipa ao consultório de Nathan. Jaques se insinua para Filipa.

14/08 - Quinta-feira



Nina surpreende Jaques com Filipa. Ricardo tenta acalmar Tânia. Lucas confronta Ryan sobre Durval. Ryan convence Fabiana a deixá-lo abrir o salão às segundas-feiras, conforme combinado com Durval. Dara nota o sofrimento de Lucas.

Jaques chama Tânia de Filipa, e ela reage. Rosa acolhe Filipa e Nina. Ayla não gosta de saber que Gisele marcou de sair com Caco e Breno, e Davi ajuda a irmã. Jaques e Nina ajudam Filipa a se lembrar do ocorrido no bar. Pam se revolta com as atitudes de Danilo na Boaz. Jaques flagra Tânia com Ricardo na empresa. Ricardo ameaça Jaques.

15/08 - Sexta-feira



Ricardo chantageia Jaques. Nina e Leo cuidam de Filipa, que se emociona. Jaques assume a presidência da Boaz, e Kami e Pam pressionam Samuel sobre as novas políticas impostas pelo tio. Ricardo confronta Tânia, que disfarça seus sentimentos por Jaques. Ryan exige que Lucas se afaste do salão enquanto Vespa usa o local para suas negociações.

Palmeira furta o dinheiro de um detido, e Marlon desconfia. Davi apoia Jaques. Tânia implora pelo perdão de Jaques. Nina se aproxima de Danilo, e Pam vê. Leo e Samuel ficam juntos. Jaques deixa a casa de Tânia e se muda para a mansão de Abel.

16/08 - Sábado



Samuel se desespera com a mudança de Jaques. Tânia jura vingança contra Jaques. Pam afirma que o namoro com Danilo acabou. Tânia acusa Filipa de roubar seu marido, e Jaques expulsa a ex-mulher da mansão.

Ayla inventa uma desculpa para Gisele desmarcar o encontro com Breno e Caco. Sofia ajuda Rosa a disfarçar sua doença na frente de Jaques. Tânia ameaça Jaques.

Quando acaba Dona de Mim?

"Dona de Mim" tem término previsto para 10 de janeiro de 2026, totalizando 221 capítulos e quase nove meses no ar.

Com isso, será a trama mais longa da faixa das 19h desde "Caras & Bocas", de 2009.

A novela será sucedida por "Coração Acelerado", novela ambientada no universo da música sertaneja, com Isadora Cruz, Gabz, Isabelle Drummond, Lázaro Ramos, Felipe Bragança e Leandra Leal.