Atriz de Game of Thrones é confirmada como protagonista de série inspirada na franquia Tomb Raider
A Amazon MGM Studios confirmou Sophie Turner, conhecida por seu papel como Sansa Stark em Game of Thrones, como protagonista da nova série inspirada na franquia de games Tomb Raider. A atriz dará vida a Lara Croft, personagem já interpretada nos cinemas por Angelina Jolie e Alicia Vikander.
“Estou extremamente emocionada por interpretar Lara Croft. Ela é uma personagem tão icônica, que significa tanto para tantas pessoas – e estou dando tudo de mim. Elas são um lugar enorme para preencher, seguindo os passos de Angelina e Alicia com suas atuações poderosas, mas nós (e Lara) estamos todos em ótimas mãos. Mal posso esperar para que vocês vejam o que estamos preparando“, comentou Sophie.
A criadora e produtora executiva Phoebe Waller-Bridge celebrou a escolha: “Estou muito animada em anunciar a formidável Sophie Turner como nossa Lara, ao lado desta equipe criativa fenomenal. Não é sempre que você consegue fazer uma série dessa magnitude com uma personagem que você cresceu amando. Todos a bordo são extremamente apaixonados por Lara e são tão ousados, corajosos e hilários quanto ela“.
A produção ainda não tem data de estreia, mas as gravações começam em 19 de janeiro de 2026. A série promete trazer uma nova perspectiva para a icônica aventureira, símbolo da indústria de games desde a década de 1990.
Lara Croft já foi protagonista de três filmes: Lara Croft: Tomb Raider (2001), Lara Croft: Tomb Raider: A Origem da Vida (2003) e Tomb Raider: A Origem (2018), com arrecadação global superior a US$ 710 milhões. Além disso, recentemente a franquia ganhou uma série em anime na Netflix, já renovada para a segunda temporada.
