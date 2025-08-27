Atriz de ‘Beleza Fatal’ quebra o silêncio sobre fim do namoro com irmão de Sophie Charlotte

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mariana Molina anunciou o fim do seu namoro com Ângelo Wolf. O músico, que é irmão da atriz Sophie Charlotte – protagonista da próxima novela das nove da Globo, Três Graças -, vivia um relacionamento com a artista há um ano.

Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz falou, pela primeira vez, acerca do término, que ocorreu recentemente. “Tem menos de um mês, é bem recente. Mas conversamos muito nos damos muito bem”, disse.

Apesar do término, Mariana Molina, que pôde ter sido vista na novela Beleza Fatal, da HBO Max, ressaltou que lidaram bem com o término. “Graças a Deus, tenho essa mania de lidar bem com ex. Acho que tudo, quando é feito com muito carinho, respeito e honestidade, as pessoas não ficam tão magoadas umas com as outras e com tantos ressentimentos que nem vemos por aí”, declarou.

Antes de Ângelo, Mariana viveu um relacionamento de oito anos com o ator João Vitor Silva, que foi encerrado em junho do ano passado, e também se envolveu com Wagner Santisteban. Em tempo, recentemente, ela gravou a série Quem Vai Ficar com a Mamãe?, ainda sem data de estreia no SBT.

