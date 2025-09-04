UFPE promove mesa-redonda sobre Anistia, Memória e Soberania Nacional

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento acontece nesta quinta-feira (4) e será transmitido pelo YouTube. Debate inclui revisão da Lei da Anistia e defesa da soberania brasileira.

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) realiza, nesta quinta-feira (4), às 16h, no auditório do Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN), no Campus Recife, a mesa-redonda “Anistia, Memória e Soberania Nacional”.

A atividade será transmitida ao vivo pelo canal da instituição no YouTube.

O encontro integra as ações alusivas ao aniversário da promulgação da Lei da Anistia, em 28 de agosto de 1979, e também faz parte da programação dos 198 anos da UFPE.

Convidados

O debate contará com a participação do jornalista e professor Camilo Vannuchi, doutor em Ciências da Comunicação pela USP e relator da Comissão da Verdade da Prefeitura de São Paulo, e do historiador Manuel Domingos Neto, pesquisador da Universidade Federal Fluminense (UFF) e da Universidade Federal do Ceará (UFC).

A mediação será do professor Celso Pinto de Melo, do Departamento de Física da UFPE e membro das academias Pernambucana e Brasileira de Ciências.

A programação terá início com o painel “Por que contar as histórias da Ditadura?”, apresentado por Vannuchi. Na sequência, Manuel Domingos Neto conduzirá a palestra “Defesa nacional em questão”.

Às 18h, haverá sessão de autógrafos do livro "Eu só disse meu nome", biografia escrita por Vannuchi sobre Alexandre Vannucchi Leme, líder estudantil assassinado na Ditadura Militar.

Contexto

De acordo com o professor Celso Pinto de Melo, a mesa-redonda busca refletir sobre democracia e soberania em um momento de desafios internos e externos. A discussão será guiada por dois eixos centrais: