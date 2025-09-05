fechar
Cidades | Notícia

4 cidades brasileiras que vão te fazer se sentir na Itália

Essas cidades permitem que os visitantes conheçam de perto a cultura, a gastronomia e as tradições italianas sem precisar viajar para a Europa

Por Guilherme Gusmão Publicado em 05/09/2025 às 16:39
Vista de Petrópolis
Vista de Petrópolis - iStock

O charme da Itália não está restrito ao Velho Continente. No Brasil, é possível encontrar cidades que reproduzem a arquitetura, a gastronomia e a cultura italiana, oferecendo experiências que fazem os visitantes se sentirem em terras italianas.

De tradições gastronômicas a festas típicas, essas cidades encantam quem ama a Itália. Confira:

1. Bento Gonçalves (RS) 

Localizada na Serra Gaúcha, Bento Gonçalves é considerada a capital do vinho do Brasil.

Com vinícolas tradicionais, restaurantes que servem massas artesanais e arquitetura inspirada em pequenas cidades italianas, a cidade é ideal para quem deseja vivenciar a cultura italiana sem sair do país. O Vale dos Vinhedos e as rotas de enoturismo garantem passeios inesquecíveis.

2. Nova Veneza (SC) 

Nova Veneza, em Santa Catarina, foi fundada por imigrantes italianos e preserva até hoje sua herança cultural. Com canais, festas típicas e gastronomia autêntica, a cidade proporciona experiências que lembram a famosa cidade italiana.

A Festa Nacional do Imigrante Italiano, realizada anualmente, é um dos destaques do calendário cultural local.

3. Petrópolis (RJ) 

Embora mais conhecida por sua influência alemã, Petrópolis abriga construções e palácios inspirados na arquitetura europeia, incluindo detalhes italianos.

Restaurantes especializados em culinária italiana e cafés charmosos complementam o charme da cidade, oferecendo aos turistas uma viagem cultural sem sair do Estado do Rio de Janeiro.

4. Caxias do Sul (RS)

Caxias do Sul, também na Serra Gaúcha, é famosa por suas festas tradicionais italianas, como a Festa da Uva, e pela forte influência da imigração italiana em sua arquitetura e gastronomia.

A cidade mantém o ritmo das comunidades italianas através de escolas de música, vinícolas e eventos culturais que celebram a herança europeia.

