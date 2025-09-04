Esta cidade litorânea atrai milhares de turistas todos os anos em Pernambuco
Da tranquilidade das piscinas naturais à energia do surf, esta cidade é um polo turístico de Pernambuco. Conheça o que a torna única!
Clique aqui e escute a matéria
A cidade de Ipojuca, no litoral sul de Pernambuco, se consolidou como um dos principais destinos turísticos do Brasil.
Conhecida por suas paisagens deslumbrantes e pela diversidade de atrativos, a cidade atrai milhões de visitantes anualmente, que chegam em busca de sol, mar e experiências inesquecíveis.
O seu sucesso se deve, em grande parte, à combinação de dois de seus cartões-postais: a agitada Porto de Galinhas e a serena Maracaípe.
Porto de Galinhas e seus atrativos
Porto de Galinhas é a praia mais conhecida de Ipojuca. Famosa por suas águas cristalinas e recifes que, na maré baixa, formam piscinas naturais, o local é um convite para um banho de mar em meio a peixes coloridos. Os visitantes podem pegar jangadas para chegar a esses pontos e desfrutar de um cenário de tirar o fôlego. Além disso, a vila de Porto de Galinhas oferece uma vida noturna vibrante, com dezenas de restaurantes, bares e lojas de artesanato que garantem entretenimento para toda a família.
Maracaípe: o refúgio dos surfistas
A apenas alguns minutos de Porto, a Praia de Maracaípe oferece um ambiente completamente diferente. O mar agitado, com ondas fortes e constantes, faz dela um paraíso para surfistas, que a escolheram como um dos principais pontos para o esporte na região. O destaque de Maracaípe é o Pontal, onde o Rio Maracaípe encontra o oceano. O local é ideal para um passeio de jangada para observar cavalos-marinhos ou simplesmente para apreciar o pôr do sol em um cenário tranquilo e natural.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A riqueza de Ipojuca
Ipojuca é um destino turístico completo e para gostos variados. Porto de Galinhas possui turismo estruturado, ideal para famílias e quem busca comodidade, e Maracaípe tem sua energia mais rústica e descontraída, perfeita para quem prefere o contato mais direto com a natureza e esportes aquáticos. Juntas, elas garantem que a cidade ofereça uma experiência de viagem diversificada e que agrada a todos os perfis de visitantes.