Cidades | Notícia

Esta cidade litorânea atrai milhares de turistas todos os anos em Pernambuco

Da tranquilidade das piscinas naturais à energia do surf, esta cidade é um polo turístico de Pernambuco. Conheça o que a torna única!

Por Thallys Menezes Publicado em 04/09/2025 às 22:59 | Atualizado em 04/09/2025 às 23:02
Ipojuca (PE)
Ipojuca (PE) - Marcelo Verfe/Pexels

A cidade de Ipojuca, no litoral sul de Pernambuco, se consolidou como um dos principais destinos turísticos do Brasil.

Conhecida por suas paisagens deslumbrantes e pela diversidade de atrativos, a cidade atrai milhões de visitantes anualmente, que chegam em busca de sol, mar e experiências inesquecíveis.

O seu sucesso se deve, em grande parte, à combinação de dois de seus cartões-postais: a agitada Porto de Galinhas e a serena Maracaípe.

Porto de Galinhas e seus atrativos 

Porto de Galinhas é a praia mais conhecida de Ipojuca. Famosa por suas águas cristalinas e recifes que, na maré baixa, formam piscinas naturais, o local é um convite para um banho de mar em meio a peixes coloridos. Os visitantes podem pegar jangadas para chegar a esses pontos e desfrutar de um cenário de tirar o fôlego. Além disso, a vila de Porto de Galinhas oferece uma vida noturna vibrante, com dezenas de restaurantes, bares e lojas de artesanato que garantem entretenimento para toda a família.

Maracaípe: o refúgio dos surfistas

A apenas alguns minutos de Porto, a Praia de Maracaípe oferece um ambiente completamente diferente. O mar agitado, com ondas fortes e constantes, faz dela um paraíso para surfistas, que a escolheram como um dos principais pontos para o esporte na região. O destaque de Maracaípe é o Pontal, onde o Rio Maracaípe encontra o oceano. O local é ideal para um passeio de jangada para observar cavalos-marinhos ou simplesmente para apreciar o pôr do sol em um cenário tranquilo e natural.

A riqueza de Ipojuca

Ipojuca é um destino turístico completo e para gostos variados. Porto de Galinhas possui turismo estruturado, ideal para famílias e quem busca comodidade, e Maracaípe tem sua energia mais rústica e descontraída, perfeita para quem prefere o contato mais direto com a natureza e esportes aquáticos. Juntas, elas garantem que a cidade ofereça uma experiência de viagem diversificada e que agrada a todos os perfis de visitantes.

