Cidades | Notícia

5 ilhas no Caribe ideais para curtir o verão

Seja para relaxar, praticar esportes aquáticos ou explorar tradições locais, as ilhas do Caribe oferecem opções para todos os gostos

Por Guilherme Gusmão Publicado em 05/09/2025 às 16:48
As ilhas do Caribe são destinos perfeitos para quem busca calor, mar e diversão
As ilhas do Caribe são destinos perfeitos para quem busca calor, mar e diversão

O Caribe é sinônimo de praias paradisíacas, águas cristalinas e clima tropical perfeito para quem quer aproveitar o verão.

Com opções que variam entre destinos mais badalados e ilhas tranquilas, a região oferece experiências inesquecíveis para todos os estilos de viagem.

Conheça cinco ilhas caribenhas que não podem ficar fora do seu roteiro.

1. Aruba – Praias de areia branca e céu azul

Aruba é conhecida por suas praias de areias brancas, mar cristalino e clima praticamente garantido durante todo o ano. Palm Beach e Eagle Beach são algumas das mais famosas, perfeitas para quem busca descanso ou esportes aquáticos.

A ilha também oferece vida noturna animada e opções gastronômicas de alta qualidade.

2. Barbados – Cultura, praias e festas animadas

Barbados combina praias paradisíacas com uma rica cultura local. A ilha é ideal para quem deseja unir lazer à exploração cultural, com mercados, festas típicas e atividades ao ar livre.

Crane Beach é considerada uma das mais belas do Caribe, e os visitantes podem aproveitar mergulho, surfe e passeios de barco.

3. Saint Lucia – Natureza exuberante e luxo

Saint Lucia se destaca por suas paisagens naturais, incluindo os icônicos Pitons, montanhas que se erguem à beira-mar.

Além de praias deslumbrantes, a ilha oferece resorts de luxo e experiências de ecoturismo, como trilhas e mergulhos em recifes de corais. É perfeita para quem busca uma combinação de aventura e relaxamento.

4. Turks e Caicos – Paraíso exclusivo e sossegado

Com algumas das praias mais fotografadas do mundo, como Grace Bay, Turks e Caicos é sinônimo de exclusividade e tranquilidade.

Ideal para quem deseja fugir de grandes multidões, a ilha oferece águas cristalinas ideais para mergulho e snorkel, além de hotéis de alto padrão e serviços personalizados.

5. Jamaica – Ritmo, cultura e paisagens incríveis

A Jamaica é famosa não apenas por suas praias, mas também por sua música, gastronomia e cultura vibrante. Destinos como Negril e Montego Bay oferecem praias de tirar o fôlego e resorts completos.

Além disso, os visitantes podem explorar cachoeiras, trilhas e passeios culturais que tornam a experiência ainda mais rica.

