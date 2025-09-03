Hackathon da Prefeitura do Recife incentiva inovação no turismo
A Prefeitura do Recife, em parceria com o Senac, abriu as inscrições para o "Furdunço Criativo", um hackathon gratuito focado em encontrar soluções inovadoras para o setor de turismo. O evento, que combina tecnologia, colaboração e criatividade, acontecerá nos dias 5 e 6 de setembro, no Instituto de Ciência e Tecnologia do Senac, no Bairro do Recife.
As inscrições, abertas desde a última terça-feira (26), visam atrair um público diversificado, incluindo universitários, pesquisadores, startups, empreendedores e profissionais de tecnologia e marketing. O objetivo é criar ferramentas que melhorem a experiência turística na cidade, utilizando dados, Inteligência Artificial, e focando em sustentabilidade e acessibilidade.
Recife como Hub de Inovação
O secretário de Turismo e Lazer do Recife, Thiago Ângelus, destacou o potencial criativo da população local e o investimento da gestão municipal em tecnologia. "Temos certeza que este evento vai reunir múltiplos talentos... para transformar a experiência turística na nossa cidade", afirmou.
Para o secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia, Rafael Cunha, o Furdunço Criativo reforça a posição do Recife como referência em inovação aberta. "Queremos aproximar talentos, tecnologias e criatividade para transformar a experiência turística com soluções que dialoguem com sustentabilidade, inclusão e novas formas de viver a cidade", disse.
O evento busca impulsionar a economia criativa e consolidar a marca "Recife é Pra Ficar", promovendo a cidade como um polo de turismo tecnológico. O hackathon terá formato presencial, com 48 horas de duração, e oferecerá mentorias com especialistas, oficinas sobre pitch e prototipagem, além de painéis inspiradores.
Sete trilhas de desafios
Durante o hackathon, os participantes terão que enfrentar sete trilhas de desafios, abordando temas de grande relevância para o turismo:
Experiência Digital do Turista
Turismo Sustentável e Comunitário
Dados e Destinos Inteligentes
Acessibilidade e Inclusão
Economia Criativa e Gastronomia
Mobilidade Turística
Turismo sem Contato (Contactless Travel)
Os competidores serão desafiados a criar soluções para situações cotidianas, como usar Inteligência Artificial para personalizar a jornada de um turista, desde o planejamento até a experiência no destino.
Serviço:
Furdunço Criativo (Hackathon da Prefeitura do Recife com foco no Turismo)
Inscrições gratuitas: https://www.sympla.com.br/evento/furdunco-criativo-hackathon-da-prefeitura-do-recife-com-foco-no-turismo/3093928?_gl=1*113rczp*_gcl_au*NTM3NTU4MDE0LjE3NTUwOTc4MTg.*_ga*ODY4NjM3ODcwLjE3NTUwOTc4MTk.*_ga_KXH10SQTZF*czE3NTYyMTgyMTckbzMkZzEkdDE3NTYyMTgzNDgkajQzJGwwJGgxNTExNzU1MzU1&share_id=copiarlink
Dias: 5 e 6 de setembro
Local: ICT Senac, Rua do Apolo, 235, Recife Antigo