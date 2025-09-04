Brasil atinge marca de 6,52 milhões de visitantes nos oito primeiros meses de 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De janeiro a agosto deste ano, o País fechou marca histórica, com crescimento de 46,6% em relação ao mesmo período do ano de 2024

De janeiro a agosto de 2025, o País recebeu 6,52 milhões de turistas internacionais, número que não só representa um crescimento de 46,6% em relação ao mesmo período de 2024, como também supera, em apenas oito meses, o total de visitantes que países vizinhos receberam durante todo o ano passado, como Chile - 5,2 milhões -, Uruguai e o Peru - ambos com 3,3 milhões de visitantes cada -, segundo dados da ONU Turismo.



O resultado estabelece o maior acumulado já registrado para os oito primeiros meses do ano e coloca o Brasil muito próximo de superar a meta para este ano de 6,9 milhões de visitantes internacionais prevista no Plano Nacional de Turismo 2024-2027. Até o momento já são 94,6% da meta cumprida.



Para o ministro do Turismo e presidente do Conselho Executivo da ONU Turismo, Celso Sabino, o resultado reflete a consolidação do país como um destino em ascensão no cenário global. “O Brasil está mais aberto e conectado ao mundo do que nunca. Esses números mostram que nosso esforço em qualificação, promoção e estruturação do turismo está dando resultados concretos. Estamos não apenas alcançando, mas superando metas e colocando o Brasil no patamar que ele merece: o de potência turística mundial”, destacou o ministro.



Em agosto, o desempenho também foi bom: 576 mil chegadas internacionais, um aumento de 37,8% em relação a agosto de 2024. Foi o melhor agosto da história, superando inclusive o recorde de 2016, quando o país recebeu 537 mil visitantes no mês, ano marcado pelos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro.



"Em apenas oito meses, nós já estamos muito próximos do recorde histórico de 6,77 milhões de turistas que chegaram ao Brasil em todo o ano de 2024. Nos próximos meses, todos os turistas que entrarem, somam para o recorde do final do ano, quando ultrapassaremos os 8 milhões de turistas. Mudamos de patamar, o turismo hoje é a indústria sustentável que gera emprego em todo o país", comemora o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.



A performance de 2025 não só supera o registrado em 2024, como também deixa para trás os desempenhos históricos de 2016 a 2018, quando o país recebeu entre 4,4 e 4,6 milhões de turistas nos oito primeiros meses de cada ano.



PRINCIPAIS EMISSORES

A Argentina segue liderando como principal emissor de turistas ao Brasil. No acumulado de 2025, mais de 2,6 milhões de argentinos escolheram destinos brasileiros. Em seguida aparecem o Chile, com 539 mil visitantes, e os Estados Unidos, com mais de 516 mil turistas. Já os países europeus — França, Portugal, Alemanha, Itália e Reino Unido — somam juntos mais de 740 mil visitantes em território nacional.



PORTAS DE ENTRADA

São Paulo lidera a entrada de turistas internacionais no Brasil, com mais de 1,8 milhão de visitantes desembarcando pelos aeroportos do estado. Em segundo lugar aparece o Rio de Janeiro, que recebeu 1,4 milhão de turistas, seguido pelo Rio Grande do Sul, que, em apenas oito meses, já contabiliza mais de 1,2 milhão de visitantes internacionais.