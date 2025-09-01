Nazaré da Mata sedia evento para alavancar turismo e cultura na Mata Norte

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Encontro buscou fortalecer a cooperação entre os municípios para promover o turismo de base comunitária e dar visibilidade a manifestações culturais

Conhecida por ser o coração do maracatu rural, a cidade de Nazaré da Mata sediou um encontro regional sobre turismo, cultura e economia criativa na última quinta-feira. O evento, realizado no auditório da Faculdade Santíssima Trindade (FAST), reuniu autoridades, profissionais do turismo, pesquisadores e entusiastas da cultura popular para discutir o papel do patrimônio local como motor de desenvolvimento.

A prefeita Adriana Andrade Lima, que participou das discussões, destacou a importância de integrar a cultura às políticas de desenvolvimento econômico. "Nossa cidade tem um patrimônio vivo, representado pelas tradições, pelo maracatu rural e pelo legado histórico", afirmou a gestora. Ela reforçou o compromisso da administração em transformar esse potencial cultural em iniciativas que gerem emprego, impulsionem a economia criativa e atraiam visitantes para a região.

FORTALECIMENTO CULTURAL

O encontro buscou fortalecer a cooperação entre os municípios da Mata Norte para promover o turismo de base comunitária e dar visibilidade a manifestações culturais que, muitas vezes, são marginalizadas. Após as palestras e rodas de debate, os participantes fizeram uma visita técnica a pontos turísticos de Nazaré da Mata, como o Espaço Cultural Mauro Mota e a sede do Maracatu Águia Misteriosa.

Um dos momentos mais marcantes do evento foi a presença do Mestre de Maracatu Rural João Paulo. Ao lado de seu "terno" (o grupo musical do maracatu), o mestre improvisou versos que emocionaram o público, celebrando a identidade cultural da cidade. A sua apresentação reafirmou o poder da tradição popular como um pilar central para as estratégias de desenvolvimento regional.