Atrativos do Recife são exaltados em roadshow no Sul, Sudeste e Centro-oeste

Promoção turística visa ao fortalecimento da imagem do Recife como destino de excelência e impulsionar o fluxo de visitantes na capital pernambucana

Por JC Publicado em 08/08/2025 às 14:42 | Atualizado em 08/08/2025 às 14:44
Atrativos do Recife serão divulgados no restante do País
O Roadshow “Recife é para ficar” 2025 leva empresários da cadeia turística de Recife para o Sul, Sudeste e Centro-oeste brasileiro a fim de divulgar a capital pernambucana como destino e capacitar agentes de viagens, operadores de turismo e outros profissionais do setor para a venda de pacotes. O objetivo é deixar os especialistas aptos para melhor destacarem as qualidades da região e, assim, gerar mais visibilidade e negócios para a cidade.

Iniciativa da Secretaria de Turismo e Lazer do Recife, Recife Convention & Visitors Bureau e Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Pernambuco – ABIH, trata-se de uma promoção turística que visa fortalecer a imagem de Recife como destino de excelência e impulsionar o fluxo de visitantes na cidade. A programação é lançada no próximo dia 12, em Porto Alegre (RS), e passa por Caxias do Sul (RS), Vitória (ES), Uberlândia (MG) e Goiânia (GO). O evento itinerante segue até 17 de outubro.

Além de apresentações, a ação conta com rodadas de negócios nas cidades contempladas, que foram estrategicamente escolhidas pela alta demanda de turistas oriundos dessas localidades. Participam representantes de hotéis, agências de viagens e receptivos pernambucanos que orientam e demonstram todo o potencial e a infraestrutura que a cidade oferece para lazer, entretenimento e turismo corporativo.

CRONOGRAMA:

12/08 – Porto Alegre (RS)

14/08 – Caxias do Sul (RS)

16/09 – Vitória (ES)

14/10 – Uberlândia (MG)

16/10 – Goiânia (GO)

 





