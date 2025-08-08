Atrativos do Recife são exaltados em roadshow no Sul, Sudeste e Centro-oeste
Promoção turística visa ao fortalecimento da imagem do Recife como destino de excelência e impulsionar o fluxo de visitantes na capital pernambucana
Clique aqui e escute a matéria
O Roadshow “Recife é para ficar” 2025 leva empresários da cadeia turística de Recife para o Sul, Sudeste e Centro-oeste brasileiro a fim de divulgar a capital pernambucana como destino e capacitar agentes de viagens, operadores de turismo e outros profissionais do setor para a venda de pacotes. O objetivo é deixar os especialistas aptos para melhor destacarem as qualidades da região e, assim, gerar mais visibilidade e negócios para a cidade.
Iniciativa da Secretaria de Turismo e Lazer do Recife, Recife Convention & Visitors Bureau e Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Pernambuco – ABIH, trata-se de uma promoção turística que visa fortalecer a imagem de Recife como destino de excelência e impulsionar o fluxo de visitantes na cidade. A programação é lançada no próximo dia 12, em Porto Alegre (RS), e passa por Caxias do Sul (RS), Vitória (ES), Uberlândia (MG) e Goiânia (GO). O evento itinerante segue até 17 de outubro.
Além de apresentações, a ação conta com rodadas de negócios nas cidades contempladas, que foram estrategicamente escolhidas pela alta demanda de turistas oriundos dessas localidades. Participam representantes de hotéis, agências de viagens e receptivos pernambucanos que orientam e demonstram todo o potencial e a infraestrutura que a cidade oferece para lazer, entretenimento e turismo corporativo.
CRONOGRAMA:
12/08 – Porto Alegre (RS)
14/08 – Caxias do Sul (RS)
16/09 – Vitória (ES)
14/10 – Uberlândia (MG)
16/10 – Goiânia (GO)