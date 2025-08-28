Nazaré da Mata recebe caravana nacional de maracatu rural neste sábado (30)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento na Zona da Mata Norte reúne apresentações gratuitas de tradições culturais do país, como cavalo marinho, ciranda e maracatu

Moradores da Zona da Mata Norte de Pernambuco já podem ficar animados com a agenda cultural da região para o próximo fim de semana. Isso porque, a cidade de Nazaré da Mata, considerada capital pernambucana do maracatu de baque solto, se prepara para uma grande festa cultural no sábado (30).

O município receberá o Projeto Caminhos do Brasil Rural. A caravana traz o Maracatu Estrela de Ouro de Aliança para atividades que incluem apresentações, oficinas e intercâmbios com comunidades tradicionais.

A programação, que é gratuita e conta com o apoio da Prefeitura de Nazaré da Mata, acontecerá no Parque dos Lanceiros.

O evento reforça a política de valorização de festas, festivais e espetáculos culturais.

“Estamos resgatando o papel da cidade como referência nacional, valorizando nossos mestres e oferecendo à população o acesso gratuito a espetáculos que fortalecem nossa identidade”, afirmou a prefeita Adriana Andrade Lima, segundo informações divulgadas pela assessoria de imprensa.

Programação cultural

A partir das 21h, o público poderá assistir ao Cavalo Marinho Mestre Batista. Às 22h, será a vez da Ciranda Bela Rosa, do Mestre Bi, e a meia-noite, a atração principal: o espetáculo do Maracatu Estrela de Ouro de Aliança.

O grupo foi fundado em 1966 e é reconhecido como Patrimônio Vivo de Pernambuco.

O Caminhos do Brasil Rural, apoiado pelo programa Transpetro em Movimento via Lei Rouanet, percorre quilombos, comunidades rurais e ribeirinhas em seis estados. Depois de passar por Fortaleza, São Luís e Belém, o projeto chega a Pernambuco antes de ir para Alagoas e Sergipe.

A iniciativa promove o diálogo entre mestres de várias manifestações, como o Boi de Leonardo no Maranhão e o grupo Toró Açu no Pará.