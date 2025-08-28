fechar
Nazaré da Mata recebe caravana nacional de maracatu rural neste sábado (30)

Evento na Zona da Mata Norte reúne apresentações gratuitas de tradições culturais do país, como cavalo marinho, ciranda e maracatu

Por Guilherme Gusmão Publicado em 28/08/2025 às 13:14
Caminhos do Brasil Rural acontece neste sábado (30), na cidade de Nazaré da Mata
Caminhos do Brasil Rural acontece neste sábado (30), na cidade de Nazaré da Mata - Divulgação

Moradores da Zona da Mata Norte de Pernambuco já podem ficar animados com a agenda cultural da região para o próximo fim de semana. Isso porque, a cidade de Nazaré da Mata, considerada capital pernambucana do maracatu de baque solto, se prepara para uma grande festa cultural no sábado (30).

O município receberá o Projeto Caminhos do Brasil Rural. A caravana traz o Maracatu Estrela de Ouro de Aliança para atividades que incluem apresentações, oficinas e intercâmbios com comunidades tradicionais.

A programação, que é gratuita e conta com o apoio da Prefeitura de Nazaré da Mata, acontecerá no Parque dos Lanceiros.

O evento reforça a política de valorização de festas, festivais e espetáculos culturais.

“Estamos resgatando o papel da cidade como referência nacional, valorizando nossos mestres e oferecendo à população o acesso gratuito a espetáculos que fortalecem nossa identidade”, afirmou a prefeita Adriana Andrade Lima, segundo informações divulgadas pela assessoria de imprensa.

Programação cultural

A partir das 21h, o público poderá assistir ao Cavalo Marinho Mestre Batista. Às 22h, será a vez da Ciranda Bela Rosa, do Mestre Bi, e a meia-noite, a atração principal: o espetáculo do Maracatu Estrela de Ouro de Aliança.

Leia Também

O grupo foi fundado em 1966 e é reconhecido como Patrimônio Vivo de Pernambuco.

O Caminhos do Brasil Rural, apoiado pelo programa Transpetro em Movimento via Lei Rouanet, percorre quilombos, comunidades rurais e ribeirinhas em seis estados. Depois de passar por Fortaleza, São Luís e Belém, o projeto chega a Pernambuco antes de ir para Alagoas e Sergipe.

A iniciativa promove o diálogo entre mestres de várias manifestações, como o Boi de Leonardo no Maranhão e o grupo Toró Açu no Pará.

