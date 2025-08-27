Vinho & Arte: noite reuniu experiência com rótulos argentinos, aula de pintura com Paola Puliafito e jantar exclusivo

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
Na última terça-feira (26), o espaço Entre Vinhos, em Boa Viagem, foi palco de uma noite de paladar e experiências sensoriais.
Sob o comando de Eduarda Figueiredo, da Woman’s Wine, o evento Vinho & Arte proporcionou aos convidados um encontro inesquecível entre vinho, arte e gastronomia.
A programação foi dividida em três momentos especiais. A recepção ao ar livre abriu a noita, seguida de uma aula de pintura guiada pela artista argentina Paola Puliafito, que inspirou os participantes a explorarem sua criatividade.
Para encerrar, um jantar exclusivo assinado pelo chef Charles Assis trouxe sabores que harmonizaram perfeitamente com os rótulos servidos.
Os vinhos da vinícola argentina Pacheco Pereda, de Mendoza, embalaram cada etapa, garantindo uma verdadeira viagem enogastronômica.
Entre os nomes de prestígio que prestigiaram a ocasião estavam Julieta Grande, cônsul da Argentina no Brasil, e Pablo Aranda Hynes, representando a vinícola.
A noite também contou com a presença de convidadas como Roberta Queiroz, Clara Lapenda, Tâmara Andrade, Nize Lopes, Patrícia Lapenda, Maria Fernanda Figueiredo e Liliana Figueiredo, entre outras personalidades que tornaram o encontro ainda mais especial.
Combinando cultura, sabores e boas conversas, o evento reforçou o papel do vinho como elo entre pessoas e experiências memoráveis.