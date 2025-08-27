Vinho & Arte: noite reuniu experiência com rótulos argentinos, aula de pintura com Paola Puliafito e jantar exclusivo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento uniu vinho, arte e gastronomia em Boa Viagem, com rótulos da vinícola argentina Pacheco Pereda e jantar do chef Charles Assis.

Na última terça-feira (26), o espaço Entre Vinhos, em Boa Viagem, foi palco de uma noite de paladar e experiências sensoriais.

Sob o comando de Eduarda Figueiredo, da Woman’s Wine, o evento Vinho & Arte proporcionou aos convidados um encontro inesquecível entre vinho, arte e gastronomia.

A programação foi dividida em três momentos especiais. A recepção ao ar livre abriu a noita, seguida de uma aula de pintura guiada pela artista argentina Paola Puliafito, que inspirou os participantes a explorarem sua criatividade.

Vinho da Pacheco Pereda sendo servido na noite de Vinho & Arte. - Foto: Nanda Avilla/Cortesia Paola Puliafito na noite de Vinho & Arte. - Foto: Nanda Avilla/Cortesia Convidadas curtem noite de Vinho & Arte. - Foto: Nanda Avilla/Cortesia Convidadas curtem noite de Vinho & Arte. - Foto: Nanda Avilla/Cortesia Paola Puliafito - Foto: Nanda Avilla/Cortesia

Para encerrar, um jantar exclusivo assinado pelo chef Charles Assis trouxe sabores que harmonizaram perfeitamente com os rótulos servidos.

Menu assinado pelo chef Charles Assis para noite de Vinho & Arte. - Foto: Clara Lapenda/Cortesia Menu assinado pelo chef Charles Assis para noite de Vinho & Arte. - Foto: Clara Lapenda/Cortesia Menu assinado pelo chef Charles Assis para noite de Vinho & Arte. - Foto: Clara Lapenda/Cortesia Menu assinado pelo chef Charles Assis para noite de Vinho & Arte. - Foto: Clara Lapenda/Cortesia Menu assinado pelo chef Charles Assis para noite de Vinho & Arte. - Foto: Clara Lapenda/Cortesia

Os vinhos da vinícola argentina Pacheco Pereda, de Mendoza, embalaram cada etapa, garantindo uma verdadeira viagem enogastronômica.

Entre os nomes de prestígio que prestigiaram a ocasião estavam Julieta Grande, cônsul da Argentina no Brasil, e Pablo Aranda Hynes, representando a vinícola.

Eduarda Figueiredo, Paola Puliafito e Julieta Grande, cônsul da Argentina no Brasil. - Foto: Nanda Avilla/Cortesia

A noite também contou com a presença de convidadas como Roberta Queiroz, Clara Lapenda, Tâmara Andrade, Nize Lopes, Patrícia Lapenda, Maria Fernanda Figueiredo e Liliana Figueiredo, entre outras personalidades que tornaram o encontro ainda mais especial.

Liliana Figueiredo e Maria Fernanda Figueiredo prestigiam Eduarda Figueiredo em noite de Vinho & Arte. - Foto: Nanda Avilla/Cortesia Eduarda Figueiredo com obra de Paola Puliafito. - Foto: Nanda Avilla/Cortesia Taça pintada em noite de Vinho & Arte. - Foto: Nanda Avilla/Cortesia Liliana Figueiredo e Maria Fernanda Figueiredo na noite de Vinho & Arte. - Foto: Nanda Avilla/Cortesia Maria Fernanda Figueiredo na noite de Vinho & Arte. - Foto: Nanda Avilla/Cortesia Eduarda Figueiredo, Fabiana Birto, Isolda Bertino e Roberta Queiroz. - Foto: Nanda Avilla/Cortesia

Combinando cultura, sabores e boas conversas, o evento reforçou o papel do vinho como elo entre pessoas e experiências memoráveis.