Agenda | Notícia

Vinho & Arte: noite reuniu experiência com rótulos argentinos, aula de pintura com Paola Puliafito e jantar exclusivo

Evento uniu vinho, arte e gastronomia em Boa Viagem, com rótulos da vinícola argentina Pacheco Pereda e jantar do chef Charles Assis.

Por Daniela de Sá Publicado em 27/08/2025 às 19:12 | Atualizado em 27/08/2025 às 19:16
Eduarda Figueiredo, Julieta Grande, Paola Puliafito e Pablo Aranda Hynes.
Eduarda Figueiredo, Julieta Grande, Paola Puliafito e Pablo Aranda Hynes. - Foto: Nanda Avilla/Cortesia

Na última terça-feira (26), o espaço Entre Vinhos, em Boa Viagem, foi palco de uma noite de paladar e experiências sensoriais.

Sob o comando de Eduarda Figueiredo, da Woman’s Wine, o evento Vinho & Arte proporcionou aos convidados um encontro inesquecível entre vinho, arte e gastronomia.

A programação foi dividida em três momentos especiais. A recepção ao ar livre abriu a noita, seguida de uma aula de pintura guiada pela artista argentina Paola Puliafito, que inspirou os participantes a explorarem sua criatividade.

Foto: Nanda Avilla/Cortesia
Vinho da Pacheco Pereda sendo servido na noite de Vinho & Arte. - Foto: Nanda Avilla/Cortesia
Foto: Nanda Avilla/Cortesia
Paola Puliafito na noite de Vinho & Arte. - Foto: Nanda Avilla/Cortesia
Foto: Nanda Avilla/Cortesia
Convidadas curtem noite de Vinho & Arte. - Foto: Nanda Avilla/Cortesia
Foto: Nanda Avilla/Cortesia
Convidadas curtem noite de Vinho & Arte. - Foto: Nanda Avilla/Cortesia
Foto: Nanda Avilla/Cortesia
Paola Puliafito - Foto: Nanda Avilla/Cortesia

Para encerrar, um jantar exclusivo assinado pelo chef Charles Assis trouxe sabores que harmonizaram perfeitamente com os rótulos servidos.

Foto: Clara Lapenda/Cortesia
Menu assinado pelo chef Charles Assis para noite de Vinho & Arte. - Foto: Clara Lapenda/Cortesia
Foto: Clara Lapenda/Cortesia
Menu assinado pelo chef Charles Assis para noite de Vinho & Arte. - Foto: Clara Lapenda/Cortesia
Foto: Clara Lapenda/Cortesia
Menu assinado pelo chef Charles Assis para noite de Vinho & Arte. - Foto: Clara Lapenda/Cortesia
Foto: Clara Lapenda/Cortesia
Menu assinado pelo chef Charles Assis para noite de Vinho & Arte. - Foto: Clara Lapenda/Cortesia
Foto: Clara Lapenda/Cortesia
Menu assinado pelo chef Charles Assis para noite de Vinho & Arte. - Foto: Clara Lapenda/Cortesia

Os vinhos da vinícola argentina Pacheco Pereda, de Mendoza, embalaram cada etapa, garantindo uma verdadeira viagem enogastronômica.

Entre os nomes de prestígio que prestigiaram a ocasião estavam Julieta Grande, cônsul da Argentina no Brasil, e Pablo Aranda Hynes, representando a vinícola.

Foto: Nanda Avilla/Cortesia
Eduarda Figueiredo, Paola Puliafito e Julieta Grande, cônsul da Argentina no Brasil. - Foto: Nanda Avilla/Cortesia

A noite também contou com a presença de convidadas como Roberta Queiroz, Clara Lapenda, Tâmara Andrade, Nize Lopes, Patrícia Lapenda, Maria Fernanda Figueiredo e Liliana Figueiredo, entre outras personalidades que tornaram o encontro ainda mais especial.

Foto: Nanda Avilla/Cortesia
Liliana Figueiredo e Maria Fernanda Figueiredo prestigiam Eduarda Figueiredo em noite de Vinho & Arte. - Foto: Nanda Avilla/Cortesia
Foto: Nanda Avilla/Cortesia
Eduarda Figueiredo com obra de Paola Puliafito. - Foto: Nanda Avilla/Cortesia
Foto: Nanda Avilla/Cortesia
Taça pintada em noite de Vinho & Arte. - Foto: Nanda Avilla/Cortesia
Foto: Nanda Avilla/Cortesia
Liliana Figueiredo e Maria Fernanda Figueiredo na noite de Vinho & Arte. - Foto: Nanda Avilla/Cortesia
Foto: Nanda Avilla/Cortesia
Maria Fernanda Figueiredo na noite de Vinho & Arte. - Foto: Nanda Avilla/Cortesia
Foto: Nanda Avilla/Cortesia
Eduarda Figueiredo, Fabiana Birto, Isolda Bertino e Roberta Queiroz. - Foto: Nanda Avilla/Cortesia

Combinando cultura, sabores e boas conversas, o evento reforçou o papel do vinho como elo entre pessoas e experiências memoráveis.

