Três Mulheres Altas: clássico de Edward Albee inicia sua primeira grande turnê nacional no Recife

Peça de Edward Albee chega ao Recife nos dias 6 e 7 de setembro, com Ana Rosa, Helena Ranaldi e Fernanda Nobre no Teatro Luiz Mendonça

Após passar por nove cidades e atrair mais de 70 mil espectadores, Três Mulheres Altas chega ao Recife com nova formação de elenco, em estreia da primeira grande turnê nacional. Serão duas apresentações nos dias 6 e 7 de setembro de 2025, com três sessões no Teatro Luiz Mendonça.

Dirigida por Fernando Philbert, a nova versão traz no elenco as atrizes Ana Rosa, Helena Ranaldi e Fernanda Nobre, com tradução de Gustavo Pinheiro e produção da WB Entretenimento (Bruna Dornellas e Wesley Telles).

Em cena, as atrizes interpretam três mulheres nominaismente batizadas pelo autor apenas pelas letras A, B e C. A mais velha (A — Ana Rosa), com mais de 90 anos, embaralha memórias enquanto relata a sua vida; B (Helena Ranaldi) aparece como uma espécie de cuidadora/dama de companhia; e C (Fernanda Nobre) é a mais jovem, uma advogada responsável por administrar bens e recursos da idosa.

Entre os embates travados pelas personagens, o grande protagonista é a própria passagem do tempo — e a maneira como lidamos com o envelhecimento. “O texto do Albee nos faz refletir sobre ‘qual é a melhor fase da vida?’, além do olhar da juventude para a velhice e do que fazemos com o tempo que nos resta. Apesar dos temas profundos, a peça é uma comédia em que rimos de nós mesmos”, analisa o diretor Fernando Philbert.

A última e, até então, única encenação do texto no Brasil ocorreu logo após a estreia em Nova York, em 1994. Philbert e as atrizes acreditam que esta nova montagem traz uma leitura atualizada, considerando as mudanças comportamentais e políticas das últimas décadas — especialmente nas questões femininas, que estão presentes ao longo dos dois atos: sexo, casamento, desejo, pressões sociais e machismo aparecem nos diálogos, confirmando a atualidade do texto de Albee.

Em seu quarto ano consecutivo em cartaz, o espetáculo coleciona plateias lotadas e indicações a prêmios importantes, como Cesgranrio, Bibi Ferreira e Cenym.

Após a estreia no Recife, a turnê segue para: Natal/RN, São Luís/MA, Fortaleza/CE, Campo Grande/MS, Brasília/DF, Santos/SP, Curitiba/PR, Florianópolis/SC e Ribeirão Preto/SP — totalizando 21 apresentações em cidades pelo Brasil.

Serviço Três Mulheres Altas — de Edward Albee Elenco: Ana Rosa, Helena Ranaldi e Fernanda Nobre Dias: 6 e 7 de setembro de 2025 Horários: Sábado — 20h; Domingo — 17h e 20h Local: Teatro Luiz Mendonça Avenida Boa Viagem, S/N (trecho de 5000/5001 a 6197/6198), Boa Viagem, Recife, PE

Ingressos Inteira: R$ 200

Meia: R$ 100

Ingressos populares — Inteira: R$ 50 / Meia: R$ 25 Capacidade do teatro: 587 lugares Vendas: https://teatroluizmendonca.byinti.com/#/event/tres-mulheres-altas

Acessibilidade O Teatro Luiz Mendonça possui acessibilidade para PCD e espaços adequados no ambiente. Haverá intérprete de Libras em todas as apresentações e o programa do espetáculo será disponibilizado em Braille.