fechar
Agenda | Notícia

Três Mulheres Altas: clássico de Edward Albee inicia sua primeira grande turnê nacional no Recife

Peça de Edward Albee chega ao Recife nos dias 6 e 7 de setembro, com Ana Rosa, Helena Ranaldi e Fernanda Nobre no Teatro Luiz Mendonça

Por Catêrine Costa Publicado em 26/08/2025 às 14:28
Três Mulheres Altas
Três Mulheres Altas - Crédito: Pino Gomes

Clique aqui e escute a matéria

Após passar por nove cidades e atrair mais de 70 mil espectadores, Três Mulheres Altas chega ao Recife com nova formação de elenco, em estreia da primeira grande turnê nacional. Serão duas apresentações nos dias 6 e 7 de setembro de 2025, com três sessões no Teatro Luiz Mendonça.

Dirigida por Fernando Philbert, a nova versão traz no elenco as atrizes Ana Rosa, Helena Ranaldi e Fernanda Nobre, com tradução de Gustavo Pinheiro e produção da WB Entretenimento (Bruna Dornellas e Wesley Telles).

Em cena, as atrizes interpretam três mulheres nominaismente batizadas pelo autor apenas pelas letras A, B e C. A mais velha (A — Ana Rosa), com mais de 90 anos, embaralha memórias enquanto relata a sua vida; B (Helena Ranaldi) aparece como uma espécie de cuidadora/dama de companhia; e C (Fernanda Nobre) é a mais jovem, uma advogada responsável por administrar bens e recursos da idosa.

Entre os embates travados pelas personagens, o grande protagonista é a própria passagem do tempo — e a maneira como lidamos com o envelhecimento. “O texto do Albee nos faz refletir sobre ‘qual é a melhor fase da vida?’, além do olhar da juventude para a velhice e do que fazemos com o tempo que nos resta. Apesar dos temas profundos, a peça é uma comédia em que rimos de nós mesmos”, analisa o diretor Fernando Philbert.

A última e, até então, única encenação do texto no Brasil ocorreu logo após a estreia em Nova York, em 1994. Philbert e as atrizes acreditam que esta nova montagem traz uma leitura atualizada, considerando as mudanças comportamentais e políticas das últimas décadas — especialmente nas questões femininas, que estão presentes ao longo dos dois atos: sexo, casamento, desejo, pressões sociais e machismo aparecem nos diálogos, confirmando a atualidade do texto de Albee.

Em seu quarto ano consecutivo em cartaz, o espetáculo coleciona plateias lotadas e indicações a prêmios importantes, como Cesgranrio, Bibi Ferreira e Cenym.

Após a estreia no Recife, a turnê segue para: Natal/RN, São Luís/MA, Fortaleza/CE, Campo Grande/MS, Brasília/DF, Santos/SP, Curitiba/PR, Florianópolis/SC e Ribeirão Preto/SP — totalizando 21 apresentações em cidades pelo Brasil.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Serviço

Três Mulheres Altas — de Edward Albee

Elenco: Ana Rosa, Helena Ranaldi e Fernanda Nobre

Dias: 6 e 7 de setembro de 2025

Horários: Sábado — 20h; Domingo — 17h e 20h

Local: Teatro Luiz Mendonça

Avenida Boa Viagem, S/N (trecho de 5000/5001 a 6197/6198), Boa Viagem, Recife, PE

Ingressos

  • Inteira: R$ 200
  • Meia: R$ 100
  • Ingressos populares — Inteira: R$ 50 / Meia: R$ 25

Capacidade do teatro: 587 lugares

Vendas: https://teatroluizmendonca.byinti.com/#/event/tres-mulheres-altas

Acessibilidade

O Teatro Luiz Mendonça possui acessibilidade para PCD e espaços adequados no ambiente. Haverá intérprete de Libras em todas as apresentações e o programa do espetáculo será disponibilizado em Braille.

Patrocínio e realização

A peça é apresentada pelo Ministério da Cultura e Bradesco Seguros, através da Lei Rouanet — Incentivo a Projetos Culturais.

Sobre o Circuito Cultural Bradesco Seguros

Manter uma política de incentivo à cultura é compromisso do Grupo Bradesco Seguros, que considera a cultura um ativo para o desenvolvimento do conhecimento e do convívio social. O Circuito Cultural Bradesco Seguros patrocinou e apoiou diversos projetos em música, dança, artes plásticas, teatro, literatura e exposições.

Entre as atrações incentivadas destacam-se os musicais Bibi — Uma Vida em Musical, Bem Sertanejo, Les Misérables, 70 — Década do Divino Maravilhoso, Cinderela, O Fantasma da Ópera, A Cor Púrpura e Concerto para Dois, além da Série Dell'Arte Concertos Internacionais e da exposição Mickey 90 Anos.

Informações: www.bradescoseguros.com.br/circuito_cultural

Para mais informações de imprensa, envie contato à produção (WB Entretenimento).

Leia também

No Recife, José Dirceu diz que "desafio principal é a reeleição de Lula em 2026"
Análise

No Recife, José Dirceu diz que "desafio principal é a reeleição de Lula em 2026"
Homem é preso suspeito de assaltos a mulheres na Zona Sul do Recife
PRISÃO

Homem é preso suspeito de assaltos a mulheres na Zona Sul do Recife

Compartilhe

Tags