Homem é preso suspeito de assaltos a mulheres na Zona Sul do Recife
Suspeito de 22 anos foi detido em Setúbal; com histórico de crimes na região, ele agia armado, sozinho e preferia mulheres como vítimas
A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) prendeu um homem suspeito de praticar assaltos recorrentes contra mulheres no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O estopim para localizá-lo foi uma tentativa de assalto a uma idosa, que foi ferida pelo criminoso.
Crimes recorrentes
Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem anunciou o assalto contra uma idosa no bairro de Boa Viagem. O suspeito estava armado com uma faca quando ameaçou a vítima, que reagiu e conseguiu fugir, mas ainda foi ferida.
O suspeito era conhecido por agir sozinho, caracterizando-se como um "lobo solitário" no jargão policial. A investigação apontou que ele tinha preferência por mulheres como vítimas, mas isso não exclui a possibilidade de ataques a homens.
Na Delegacia de Boa Viagem, já constam quatro registros de ocorrência envolvendo roubos cometidos por ele. Em março deste ano, ele foi investigado por assaltar e ameaçar uma policial civil, na ocasião em que levou o carro e a arma de fogo da vítima.
Confissão dos crimes
Já monitorado pelas autoridades, o homem foi localizado e preso no bairro de Setúbal no mesmo dia em que o mandado de prisão foi expedido pelo Grupo de Operações Especiais (GOE). Durante a detenção, ele confessou os crimes e confirmou que agia sozinho.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais