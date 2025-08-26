Homem é preso suspeito de assaltos a mulheres na Zona Sul do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Suspeito de 22 anos foi detido em Setúbal; com histórico de crimes na região, ele agia armado, sozinho e preferia mulheres como vítimas

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) prendeu um homem suspeito de praticar assaltos recorrentes contra mulheres no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O estopim para localizá-lo foi uma tentativa de assalto a uma idosa, que foi ferida pelo criminoso.

Crimes recorrentes

Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem anunciou o assalto contra uma idosa no bairro de Boa Viagem. O suspeito estava armado com uma faca quando ameaçou a vítima, que reagiu e conseguiu fugir, mas ainda foi ferida.

O suspeito era conhecido por agir sozinho, caracterizando-se como um "lobo solitário" no jargão policial. A investigação apontou que ele tinha preferência por mulheres como vítimas, mas isso não exclui a possibilidade de ataques a homens.

Na Delegacia de Boa Viagem, já constam quatro registros de ocorrência envolvendo roubos cometidos por ele. Em março deste ano, ele foi investigado por assaltar e ameaçar uma policial civil, na ocasião em que levou o carro e a arma de fogo da vítima.

Confissão dos crimes



Já monitorado pelas autoridades, o homem foi localizado e preso no bairro de Setúbal no mesmo dia em que o mandado de prisão foi expedido pelo Grupo de Operações Especiais (GOE). Durante a detenção, ele confessou os crimes e confirmou que agia sozinho.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais