Ex-marido invade padaria da ex-companheira e destrói casa em ataque de fúria no Recife

Um homem inconformado com o término de um casamento de mais de 20 anos protagonizou uma cena de violência ao invadir com um veículo a padaria da ex-companheira, no Recife.

Após o impacto, ele subiu até o primeiro andar do imóvel, onde funciona a residência da vítima, e destruiu diversos objetos.

Histórico de violência

Segundo a vítima, o relacionamento foi marcado por agressões físicas e psicológicas. Ela relatou às autoridades que já chegou a acordar com o ex-marido cortando seu cabelo contra a vontade.

O agressor já havia sido preso no ano passado por violência física, ameaça e injúria, mas foi solto posteriormente.

O ataque

No momento da invasão, estavam presentes a ex-esposa, a filha do casal e o atual companheiro da vítima. O homem entrou inicialmente na padaria, derrubando objetos, e em seguida avançou com o carro para dentro do estabelecimento, sendo barrado apenas pelos móveis do local.

De acordo com o depoimento do atual companheiro, o agressor estaria armado, mas a informação ainda está sendo apurada pela Delegacia da Mulher, responsável pelo caso.

Estado do local

Imagens fornecidas pela vítima mostram que a casa foi completamente destruída. Televisores e outros pertences foram quebrados durante a ação criminosa.

A Polícia Civil segue investigando o caso e deve ouvir novas testemunhas para definir as medidas cabíveis contra o suspeito.