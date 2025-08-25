47° Corrida Duque de Caxias reúne corredores de todas as idades no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento promovido pelo Exército Brasileiro homenageou o Dia do Soldado e ofereceu serviços de saúde e visitação ao Museu Militar do Brum

Em comemoração ao Dia do Soldado, a 47° Corrida Duque de Caxias aconteceu na segunda-feira (25) reunindo 2.500 pessoas no Forte do Brum, no Bairro do Recife. A prova teve percursos de cinco e dez quilômetros, atraindo participantes de todas as idades e incentivando a prática de atividades físicas.

Homenagem ao Dia do Soldado

O evento foi promovido pelo Exército Brasileiro, por meio do Comando Militar do Nordeste, em homenagem ao Dia do Soldado, comemorado nessa segunda-feira. "É uma corrida que já faz parte do calendário de corrida de rua da cidade de Recife", explica o comandante do Comando Militar do Nordeste, general Ribeiro.

O objetivo da corrida também foi aproximar a população da instituição. "E é sempre um momento muito bacana, uma grande festa de integração da sociedade, onde o Exército Brasileiro mais uma vez mostra o seu compromisso com a nação brasileira, com a sociedade brasileira", explica o general.

Público e atividades diversas

O evento atraiu diferentes públicos. O sr. Edvaldo Lopes, de 70 anos, completou o percurso de 10 quilômetros contando que faz os seus treinos todos os dias, "só não treino no sábado. Porque no sábado eu descanso para ir no domingo. Mas todo dia eu treino, nunca me machuquei".

Ele deixou, ainda, uma mensagem de incentivo: "não é obrigado você correr, nem [se preocupar com] tempo. O importante é completar o percurso", conclui o aposentado.

Juliana Rodrigues e Cláudia Moura, que percorreram cinco quilômetros em 33 minutos, concordam com a fala do Edvaldo. Elas destacaram o evento como um momento de bem-estar e liberdade. "É muito bom. Me sinto livre, pronta para viver. Porque a corrida é tudo para mim, sabe? Saúde, bem-estar. É a melhor escolha que eu fiz", afirmou Juliana.

Cadela Duquesa participa da 47° Corrida Duque de Caxias - TV Jornal

Uma outra participante da 47° Corrida Duque de Caxias foi a cadela Duquesa, uma salsicha que vestia farda militar. Além da corrida, os participantes tiveram acesso a serviços de saúde e puderam visitar o Museu Militar do Brum, que abriu suas portas para o público.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais