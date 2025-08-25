Moradores protestam na Estrada de Curcurana, em Jaboatão dos Guararapes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Movimento fechou os dois sentidos da via nas primeiras horas da manhã e cobrou o poder público por ações efetivas na infraestrutura local

Moradores de Barra de Jangada, bairro de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, realizaram protesto na manhã desta segunda-feira (25). Com queima de galhos de árvores, os dois sentidos da Estrada de Curcurana foram bloqueados durante a cobrança por melhorias na mobilidade, infraestrutura e saúde.

Via bloqueada

Os manifestantes iniciaram o protesto por volta das 7h, horário em que o fluxo aumenta na Estrada de Curcurana, que liga o litoral de Jaboatão dos Guararapes ao município do Cabo de Santo Agostinho.

Galhos de árvores foram queimados, bloqueando o trânsito nos dois sentidos da via por alguns minutos. Os moradores se reuniram no local, exibindo cartazes com dizeres do tipo "Rua Catanduva com obras paradas", "Rua do Registro: não aguentamos tanto descaso" e "Obras da Rua 11 há um ano paradas".

Descaso com a infraestrutura

Entre as reinvindicações, os moradores pedem por requalificação efetiva das ruas, que sofrem com buracos e falta de manutenção, além da conclusão das obras já iniciadas. A comunidade pede, ainda, por melhorias em caráter de urgência nas unidades de saúde locais.

O que diz a Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes

Em nota, a Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes afirmou que, acerca da reivindicação por mais saúde, a "população não está desassistida, mesmo com a médica responsável pela unidade em Curcurana em licença gestacional". E sobre a mobilidade local, atribuiu a responsabilidade aos repasses do Governo Federal.

Confira a nota na íntegra:

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, por meio da Secretaria de Saúde, esclarece as informações relacionadas ao protesto realizado na Estrada de Curcurana, nesta segunda-feira (25).

O atendimento médico vem sendo garantido de segunda a sexta-feira por meio do Projeto de Tele Interconsulta, realizado em parceria com o Ministério da Saúde. A população não está desassistida, mesmo com a médica responsável pela unidade em Curcurana em licença gestacional.

O serviço odontológico é oferecido pelo odontomóvel com 64 consultas mês, previamente agendadas e realizadas duas vezes por mês. A população também conta a Unidade Básica de Saúde (UBT) Praia do Sol.

A unidade conta com uma estagiária responsável pela organização e dispensação de medicamentos aos usuários e eventuais ausências acontecem sempre mediante justificativa formal, como atestados médicos. A rotina da estagiária é acompanhada pela gestão. A Secretaria de Saúde informa que as unidades de saúde se encontram abastecidas com medicamentos.

Quanto ao mobiliário coordenação regional já formalizou a solicitação de reposição e reforçará o pedido junto ao almoxarifado central para agilizar a substituição.

As obras de Infraestrutura estão vinculadas a repasses federais e o último foi realizado em em 13 de março de 2024.

A Prefeitura do Jaboatão tem mantido diálogo com os órgãos competentes para a regularização do fluxo financeiro e a retomada das intervenções.

