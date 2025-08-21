Ligações clandestinas: Neoenergia recupera energia suficiente para abastecer Olinda por três meses
Setenta operações foram realizadas com apoio da polícia; furto de energia é crime, gera riscos de acidentes e aumenta custos para consumidores
No primeiro semestre de 2025, a Neoenergia Pernambuco recuperou mais de 100 gigawatts-hora (GWh) de energia elétrica, volume equivalente ao consumo residencial de Olinda por aproximadamente três meses. As ações envolveram combate a fraudes, substituição de medidores e atualização de pontos de iluminação pública.
Fiscalização e regularização de ligações
Entre janeiro e junho, a distribuidora realizou 74 mil inspeções em unidades consumidoras para identificar irregularidades. Durante esse período, 38 mil ligações clandestinas foram regularizadas, garantindo medição correta e fornecimento legal de energia.
Além disso, quase 30 mil medidores foram trocados por estarem obsoletos ou com risco de falha, reduzindo perdas não técnicas. Outro ponto importante da ação foi a atualização de 91 mil pontos de iluminação pública, recuperando 8 GWh, energia suficiente para abastecer cerca de 40 mil residências por um mês.
Apoio da polícia no combate ao roubo de energia elétrica
Setenta operações foram realizadas com apoio da polícia, focadas em áreas identificadas por sensores inteligentes e análises técnicas que detectam anomalias na rede elétrica.
Segundo o gerente de recuperação de energia, Hugo Cézar, a combinação de tecnologia e fiscalização aumenta "a efetividade das operações e garantem que a energia seja medida e faturada corretamente".
O furto de energia é crime previsto no Código Penal e gera riscos de acidentes, além de aumentar custos para todos os consumidores. A Neoenergia disponibiliza canais para denúncias anônimas, tanto pelo site quanto nas Centrais de Relacionamento.