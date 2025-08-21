Sob comando de Eduarda Figueiredo, Wine Tasting reúne no Recife rótulos da Família Chadwick em noite exclusiva de harmonização
Evento acontece no dia 21 de agosto, em Boa Viagem, e contará com degustação vertical dos vinhos Seña e a presença do enólogo Maximiliano Wilson.
O requinte do vinho chileno desembarca no Recife nesta quinta-feira 21 de agosto, às 19h, com o Wine Tasting especial para os médicos do Memorial Star, da Rede D'or, que acontece no elegante Centro Cultural Instituto Marcos Hacker Mello, em Boa Viagem.
A experiência será conduzida pelo enólogo Maximiliano Wilson, dos renomados Vinhedos Família Chadwick, do Chile, em uma noite dedicada à alta enogastronomia.
O evento, que será comandado pela sommelière e palestrante Eduarda Figueiredo, promete encantar os convidados com vinhos Arboleda harmonizados com entradas, seguidos de uma degustação vertical de rótulos icônicos da linha Seña – safras de 2015 a 2018, além de 2020 –, culminando em um jantar especial.
Antes da celebração principal, haverá ainda a possibilidade de uma visita guiada à delicada exposição de caixas musicais, em parceria com o Museu da Imagem e do Som de São Paulo.