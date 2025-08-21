Festival celebra sabores do Japão com yakisoba e karê no Recife este domingo (24)
O Festival Yakisoba & Karê 2025 traz culinária japonesa, atrações culturais, sorteios e bingo para uma tarde cheia de diversão no Recife
Os sabores tradicionais do Japão vão invadir o Recife no Festival Yakisoba & Karê 2025, promovido pela Associação Cultural Japonesa do Recife (ACJR). O evento será realizado no dia 24 de agosto, das 12h às 15h, na sede da instituição, localizada no bairro da Várzea, e promete uma tarde recheada de culinária típica, atrações culturais, sorteios e bingo.
Destaques gastronômicos
Destaque da programação, os dois pratos mais queridos da cozinha japonesa ganham protagonismo:
- Yakissoba – macarrão salteado com legumes e carne (bovina ou frango), envolvido em um molho oriental especial.
- Karê – curry japonês, levemente apimentado, servido com arroz branco e legumes.
Além da experiência gastronômica, o público poderá desfrutar de apresentações artísticas e participar de atividades interativas, em um ambiente que celebra a tradição nipônica com alegria e hospitalidade.
Ingressos
Os ingressos já estão à venda pelo Sympla, com valores a partir de R$ 50 (1º lote). Crianças de 5 a 12 anos pagam meia-entrada. As vagas são limitadas.
Serviço
Evento: Festival Yakisoba & Karê 2025
Local: Associação Cultural Japonesa do Recife – Av. Prefeito Antônio Pereira, 395 – Várzea, Recife – PE
Data: 24 de agosto de 2025 (domingo)
Horário: 12h às 15h
Ingressos: A partir de R$ 50 (1º lote), à venda no Sympla
Instagram: @acjr_rec
Sobre a ACJR
A Associação Cultural Japonesa do Recife é uma entidade sem fins lucrativos que atua no fortalecimento e divulgação da cultura japonesa em Pernambuco. A instituição realiza cursos de língua, oficinas, práticas esportivas e eventos abertos ao público, promovendo o intercâmbio entre tradições orientais e a cultura local.