Caixa Cultural Recife apresenta o espetáculo "Pontos de vista de um palhaço"
Monólogo do ator Daniel Warren estreia em Recife com apresentações entre 28 de agosto e 6 de setembro (quinta a sábado), sempre às 20h
Com o ator Daniel Warren, espetáculo estreia na capital pernambucana e cumpre temporada de seis apresentações entre 28 de agosto e 6 de setembro (quinta a sábado), sempre às 20h. O projeto conta com patrocínio da CAIXA e do Governo Federal.
Discutindo temas como afeto, solidão e religião a partir da perspectiva do nariz vermelho da palhaçaria, o texto é baseado no romance homônimo do escritor e dramaturgo alemão Heinrich Böll, Prêmio Nobel de Literatura em 1972. A montagem tem adaptação e direção da atriz e palhaça Maristela Chelala.
Em cena, o protagonista Hans Schnier, interpretado pelo ator paulista e palhaço Daniel Warren, é fragmentado em duas personagens e personalidades: o próprio Hans e seu alter ego, um palhaço chamado Schnier — que, na adaptação, transforma-se no narrador da história, criando possibilidades de humor para o enredo.
O mote para o desenrolar da trama é a decadência profissional do palhaço narrador, seguida de sua ruína pessoal, após uma grave briga de casal, que expõe não só divergências de valores e crenças religiosas nas relações pessoais, mas também a intolerância no convívio social.
“Estou com problemas com o meu sócio”, desabafa o palhaço, no divã do terapeuta, logo na primeira cena: “Ele é um irmão que não é um irmão, mas é como se fosse. Que você ama e odeia ao mesmo tempo.” É assim, referindo-se a si próprio na terceira pessoa, que Schnier começa a contar seus percalços de artista mambembe, na Alemanha do pós-Segunda Guerra, depois de interromper uma turnê em função do fim conturbado de um relacionamento.
Para interpretar a crise de identidade do personagem, Daniel Warren passeia por estados de espírito opostos — da graça e do sarcasmo à revolta —, manipulando com sutileza a máscara do palhaço para alternar-se entre Hans e Schnier.
“Estreamos o espetáculo em 2017. Àquela altura, o tema da religião e como ela interfere e determina nossas relações sociais já era importante. Hoje passou a ser mais que pertinente: urgente”, conta o ator, animado com a estreia recifense. “É uma cidade muito importante para o Brasil: tanto do ponto de vista histórico, quanto cultural. Será uma honra apresentar o espetáculo aí”, acrescenta Daniel.
Mais de vinte anos de parceria
Maristela Chelala e Daniel Warren se conheceram, em 1997, durante o curso profissionalizante do Indac – Escola de Atores. Após formados, eles integraram o grupo de pesquisa sobre o dramaturgo Samuel Beckett, coordenado pelo diretor César Ribeiro, que resultou na peça “Diálogo inútil do abismo com a queda”.
Em 2000, criaram o grupo de comédia Os Cretinos, juntamente com os atores Oscar Filho, Alex Moreno e Carla Mercado. De 2002 a 2004, enquanto Chelala fez parte do Grupo Tapa, a dupla encenou o espetáculo “A Traída”, de Olair Coan.
Warren estrelou também “Às favas com os escrúpulos” (2007) e a peça “O Libertino” (2011), ambas sob direção do Jô Soares.
Entre outras produções, estrearam juntos na montagem “O prodígio do mundo ocidental” (2006), e novamente com Chelala e elenco em “Amigos ausentes”, em 2008 e 2010, além do infantil “O mistério no Expresso do Oriente” (2011), escrito e dirigido por Chelala — versão clownesca do livro de Agatha Christie que lhe rendeu o prêmio de melhor espetáculo no Festival Cultura Inglesa e uma indicação como “Revelação” ao Prêmio Femsa pela adaptação do texto.
Patrocínio cultural
O espetáculo “Pontos de vista de um palhaço” integra a programação comemorativa dos 45 anos da Caixa Cultural, desde a abertura da primeira unidade em Brasília, e os 13 anos da Caixa Cultural Recife. A programação de 2025 convida todos os públicos a “culturar”, isto é, a viver a cultura como ação e movimento nos espaços culturais da Caixa, que também contam com unidades no Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Curitiba, Fortaleza e Brasília. Hoje, a Caixa Cultural é uma das maiores redes de espaços culturais públicos do país. Além disso, em 2025, a Caixa irá inaugurar seu primeiro espaço na região Norte, em Belém (PA).
Serviço
[Teatro] “Pontos de vista de um palhaço”
Local: Caixa Cultural Recife — Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife
Datas: 28, 29 e 30 de agosto; 04, 05 e 06 de setembro (quinta a sábado)
Horário: 20h
Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) | meia-entrada para clientes Caixa e casos previstos em lei
Gratuidade: para clientes Caixa na estreia, dia 28 de agosto (quinta-feira)
Classificação indicativa: 12 anos
Duração: 75 minutos
Informações: Site Caixa Cultural | Instagram: @CAIXAculturalrecife
Patrocínio: Caixa e Governo Federal
Acessibilidade: acesso para pessoas com deficiência