Agenda | Notícia

7° MOV - Festival Internacional de Cinema Universitário de Pernambuco anuncia programação completa

O evento acontece de 9 a 14 de setembro, com exibição de filmes, atividades formativas, lançamentos de livros e um cine concerto inédito

Por Laura Martiniano Publicado em 21/08/2025 às 13:56 | Atualizado em 21/08/2025 às 13:57
7° MOV - Festival Internacional de Cinema Universitário de Pernambuco anuncia programação completa
7° MOV - Festival Internacional de Cinema Universitário de Pernambuco anuncia programação completa - Priscila Duarte

Clique aqui e escute a matéria

O MOV - Festival Internacional de Cinema Universitário de Pernambuco chega à sua 7ª edição, que acontece entre os dias 9 e 14 de setembro no Cine Teatro do Parque, no Cinema São Luiz e no Cinema da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Este ano, o festival reúne produções universitárias internacionais e nacionais, oficinas formativas, laboratórios de desenvolvimento, mostras especiais, lançamentos de livros um espetáculo de abertura que combina cinema e performance sonora ao vivo. A programação reafirma a vocação do evento como ambiente de formação, difusão e experimentação audiovisual.

No dia 9 de setembro, a abertura do MOV acontece no Teatro do Parque com um cineconcerto inédito da DJ IDLIBRA, que traz uma criação sonora ao vivo para acompanhar a exibição do filme Divino Amor (2019), de Gabriel Mascaro. O objetivo é expandir a experiência da produção premiada por meio da experimentações eletrônicas.

Divulgação
Divino Amor (2019), de Gabriel Mascaro - Divulgação

De 10 a 14 de setembro, o MOV dá sequência às mostras competitivas nacionais e internacionais, reunindo curtas realizados por estudantes universitários e jovens cineastas de diversos países. A programação traz sete sessões da competitiva nacional e cinco da internacional, com obras que experimentam diversas estéticas, narrativas híbridas e temáticas contemporâneas.

“O MOV.7 será aberto com um cine concerto inédito de IDLIBRA, que assina um DJ set ao vivo sobre Divino Amor, de Gabriel Mascaro. É uma forma de inspirar os realizadores presentes a partir desse formato de cinema expandido e, ao mesmo tempo, de reafirmar a identidade do festival: ousado, experimental e jovem. A mostra nacional reúne trabalhos que traduzem questões contemporâneas vistas pela perspectiva da juventude, com temas urgentes, irreverentes e por vezes provocativos. Já a seleção internacional aproxima o público do que há de mais expressivo na produção universitária global, resultado de uma curadoria que partiu da análise de mais de 1.400 curtas inscritos", destaca o criador e diretor artístico do festival, Vinícius Gouveia, que movimenta a cena audiovisual desde 2014.

Lançamento de livros

A abertura do festival, no dia 9 de setembro, também será marcada pelo lançamento de duas publicações voltadas ao pensamento crítico e à criação artística no campo do audiovisual, no Teatro do Parque.

O volume MOV Festival: Olhares universitários para o audiovisual, organizado pelo professor César Castanha, reúne ensaios escritos por estudantes universitários selecionados por meio de uma chamada pública nacional, compondo um panorama de reflexões emergentes sobre o cinema universitário e suas relações com o audiovisual contemporâneo.

Na mesma noite, o pesquisador, realizador, educador e idealizador do projeto F(r)icções Márcio Andrade, apresenta a obra multimídia Imagens de uma busca de si, reunindo artigos e conteúdos em diferentes formatos, fruto de articulações entre artistas e pesquisadores de diversas regiões, tendo como eixo central as escritas de si na arte.

Ações formativas

Divulgação
7° MOV - Festival Internacional de Cinema Universitário de Pernambuco anuncia programação completa - Divulgação

O MOV também promove um eixo formativo para a troca de conhecimentos e experiências. A 7ª edição traz três oficinas, dois painéis de discussão e o MOV LAB, espaço de consultoria para projetos de curta-metragens em fase de desenvolvimento.

Com inscrições gratuitas abertas via Instagram (@movfestival), o festival oferece as oficinas:

  • Espelhos Partidos – Escritas de Si para Roteiros de (Auto)Ficção, com Márcio Andrade;
  • Escrita Criativa de Textos Técnicos, com Xulia Doxágui;
  • Figurino Audiovisual, com IDLIBRA.

Enquanto isso, o MOV LAB selecionará oito projetos universitários em desenvolvimento que participarão de consultorias individuais com três profissionais do mercado audiovisual. As sessões abordarão os temas:

  • Roteiro, com Esdras Bezerra (colaborador em filmes como Divino Amor e Propriedade);
  • Produção Executiva, com Rayssa Costa (produtora de Cangaço Novo e O Último Azul);
  • Pitching, com Vinicius Gouveia, idealizador do festival.

No final do processo, os participantes apresentarão seus projetos diante de uma banca formada por profissionais do mercado audiovisual pernambucano.

A programação também inclui o MOV Resenha, conduzido por César Castanha, voltado para a discussão de filmes e o exercício da escrita crítica.

MOV Acampa

Em parceria com a UFPE, o festival também abre inscrições para o MOV Acampa, uma iniciativa que oferece hospedagem gratuita para estudantes de outras regiões do Brasil, acolhendo universitários de fora do Recife para garantir que eles possam acompanhar o MOV de perto e participar das atividades. As inscrições são gratuitas e também estão disponíveis pelo Instagram.

Desde 2019, o MOV já recebeu mais de 100 estudantes de 10 estados, fortalecendo redes de troca, formação e colaboração no campo do audiovisual. As hospedagens são viabilizadas
em parceria com o Núcleo de Apoio a Eventos (NAE/UFPE).

O MOV conta com incentivo do Funcultura através da Fundarpe, Secretaria de Cultura e
Governo de Pernambuco e apoio da UFPE e Cinema da UFPE.

Serviço

7a MOV - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA UNIVERSITÁRIO DE PERNAMBUCO

  • De 9 a 14 de setembro | Teatro do Parque, Cinema da UFPE e Cinema São Luiz
  • Entrada gratuita
  • Site: www.festivalmov.com
  • Contato: movfilmfestival@gmail.com
  • Instagram: @movfestival

