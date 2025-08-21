fechar
Oficina capacita artistas LGBTQIAPN+ para a produção de projetos culturais no Recife

A oficina de Capacitação em Elaboração de Projetos Culturais para artistas LGBTQIAPN+ acontecerá nos meses de agosto e setembro na Casa do Carnaval

Por Laura Martiniano Publicado em 21/08/2025 às 17:26
Com o objetivo de reduzir as desigualdades sociais enfrentadas pela população LGBTQIAPN+, a Prefeitura do Recife, por meio do Sistema de Incentivo à Cultura – SIC Recife, realiza uma oficina de Capacitação em Elaboração de Projetos Culturais para artistas LGBTQIAPN+ na Casa do Carnaval do Recife.

A oficina será realizada nos dias 23, 24, 30 e 31 de agosto e 06 e 13 de setembro, das 10h às 13h. As inscrições são gratuitas, por meio de um formulário online. A iniciativa faz parte da programação dos 35 anos da Casa do Carnaval.

O publico alvo do projeto são artistas LGBTQIAPN+, transexuais, travestis, drag queens, performers e produtores que promovam eventos e ações para a população ou que atuem na área cultural e nas rentes de promoção dos direitos humanos e da cidadania.

“A ideia da oficina é oferecer ferramentas para que essa população consiga viabilizar seus projetos e desenvolvam autonomia para a criação de projetos culturais para editais”, explicou o produtor, idealizador e orientador da oficina da oficina, José William.

A oficina abordará desde a criação de um projeto a partir de uma ideia até sua execução e finalização. O produtor, gestor cultural e Presidente da Liga de Quadrilhas do Recife ministrará as aulas.

A ação visa promover igualdade de acesso a recursos e oportunidades na área cultural. Durante a oficina, será possível aprender sobre os processos jurídicos e administrativos relativos às Leis de Incentivo à Cultura, renúncia fiscal e editais em geral.

Serviço

  • Oficina de Capacitação em Elaboração de Projetos Culturais para artistas LGBTQIAPN+
  • Inscrição gratuita no Instagram @portalRC10
  • Casa do Carnaval do Recife (Pátio de São Pedro, Casa 38, bairro de São José)
  • 23, 24, 30 e 31 de agosto e 06 e 13 de setembro
  • Das 10h às 13h.

