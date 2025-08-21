Soledad Barrett: monólogo marca 10 anos no Recife e revisita trajetória da militante latino-americana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Espetáculo acontece nos dias 2 e 3 de setembro, às 19h30, no Teatro Hermilo Borba Filho; ingressos a partir de R$ 20. Veja mais detalhes

Clique aqui e escute a matéria

Um espetáculo montado no Recife está prestes a alcançar um marco significativo na história do teatro brasileiro. O monólogo "Soledad - a terra é fogo sob nossos pés", interpretado pela atriz e diretora pernambucana Hilda Torres e dirigido pela diretora paulista Malú Bazán, completa dez anos na estrada, consolidando uma intensa e representativa trajetória.

Para comemorar o sucesso da montagem com seu público inicial, dez anos depois de passar por cidades como Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, Montevideo (Uruguai), Assunção (Paraguai), Havana (Cuba), Buenos Aires (Argentina), além de Madrid, Santander, Bilbao e outras na Espanha, o espetáculo sobe mais uma vez ao palco do Teatro Hermilo Borba Filho, nos dias 2 e 3 de setembro, às 19h30.

A peça conta a história da militante paraguaia, Soledad Barrett Videma, assassinada pela ditadura militar brasileira há cerca de 50 anos, na Região Metropolitana do Recife, em um dos episódios mais violentos do regime militar brasileiro – conhecido como “O Massacre da Chácara São Bento”. Soledad, que lutou contra diversas ditaduras na América Latina, foi entregue à morte pelo seu então “companheiro”, mesmo estando grávida dele.

Conhecido como Daniel, mas que na verdade era o Cabo Anselmo – o infiltrado dos órgãos de repressão mais conhecido do país, estima-se que, sozinho, levou à morte quase metade de todos os mortos e desaparecidos políticos contabilizados pelo regime militar.

Sol, como era conhecida entre os mais próximos, teve sua trajetória desenhada em meio à luta sociopolítica de sua família. Seu avô, o renomado jornalista e escritor espanhol Rafael Barrett, natural de Torrelavega, foi uma grande inspiração ideológica para ela. Quando nasceu, seus pais e irmãos mais velhos já eram militantes e dedicavam suas vidas quase que integralmente à luta contra ditaduras em toda a América Latina.

Os exílios políticos fizeram parte da sua vida desde muito nova. Com menos de um ano de idade enfrentou seu primeiro, na Argentina. Aos 17 anos, em mais um exílio, dessa vez no Uruguai, Soledad foi sequestrada por um grupo neonazista e teve suas duas pernas marcadas com a suástica por uma navalha. Ela se negou a gritar palavras em saudação a Hitler e por isso sofreu essa brutal violência.

Contudo, vale ressaltar, que a obra não pretende ser apenas mais um retrato memorialista comum. Com duração de 60 minutos, o solo desloca o espectador para uma época aparentemente conhecida, mas pouco entendida e ao mesmo tempo levanta questões da atualidade, proporcionando um espaço de reflexão, provocação e possibilidades, sobretudo nos dias atuais. Trata-se de uma narrativa que traça um ousado diálogo entre o passado e o presente, levando-nos a perceber que as coisas não mudaram tanto assim.

Manter-se dez anos em atividade contínua é um feito notável para qualquer espetáculo teatral, especialmente no cenário cultural brasileiro, que enfrenta tantos desafios. Além disso, é curioso notar que a história demonstra, mais uma vez, o quanto é cíclica. Em 2015, enquanto a peça era montada e estreava, havia diversas manifestações de rua nas quais as pessoas estavam pedindo a volta da ditadura militar e bradando “abaixo Paulo Freire”.

Dez anos depois, no mesmo dia em que a peça volta ao palco de sua estreia, um ex-militar, ex-presidente do País e aberto defensor do golpe de 64, senta na cadeira de réu para ser julgado, entre outros crimes, por mais uma tentativa de golpe contra a nossa democracia. Assim, cerca de meio século depois de seu assassinato e dez anos após a estreia do espetáculo, a história de Soledad Barrett Viedma continua contribuindo para a liberdade e para a democracia no Brasil.

Serviço

SOLEDAD - A terra é fogo sob nossos pés