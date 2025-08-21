Henry Freitas transforma Terapya em label e tour chega ao Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Henry Freitas traz a turnê "Terapia" ao Recife em setembro; confira data, local, ingressos e serviços para curtir o show aqui na matéria

Clique aqui e escute a matéria

Provando que seu jeito irreverente de levar o forró para o mundo faz sucesso, o artista vem colecionando feitos históricos. Henry Freitas, natural de Recife e criado na Paraíba, é conhecido por levar sua famosa “Terapia” aos shows, o que começou como uma brincadeira e logo virou uma label de sucesso que já tem show marcado no Recife, para o próximo dia 13 de setembro, no Parador.

Com músicas que prometem levantar o astral de qualquer um, Henry sempre brincava em suas apresentações que estava em uma verdadeira sessão de terapia. Dessa forma, na hora de rodar o mundo com suas apresentações históricas e cheias de contato com o público, não haveria nome mais justo para carregar o peso da carreira ascendente do artista.

Dono de hits cheios de swing como É O Henry, Imã de Problema, Tando e Tem Café, o recifense vem trilhando uma trajetória promissora, se consolidando como aposta do forró atual. Com o projeto Terapya, ele já passou por diversas cidades do Brasil - como Brasília, Aracajú, Maceió, São Luís, Belém e Manaus, além de ter outros destinos no roteiro, como Recife, Fortaleza e Salvador.

Para os recifenses interessados em viver esse momento histórico, com direito a shows de convidados especiais e muita alegria, os ingressos estão disponíveis no site Evenyx.

Datas Terapya 2025