Paiol apresenta menu exclusivo no Festival Valores do São Francisco
O Restaurante Paiol em Fernando de Noronha participa do Festival Valores do São Francisco com menu autoral da Chef Fernanda Wiethaeuper
O Restaurante Paiol, localizado no coração do arquipélago de Fernando de Noronha, participa do Festival Valores do São Francisco, de 20 a 24 de agosto, com um menu que une frescor, tradição e criatividade da Chef Fernanda Wiethaeuper.
Entre as opções criadas para o evento estão a Bananeira de Fogo, um ceviche de atum ao molho sweet chilli servido com torradas da casa, e a Croqueta da Ilha, composta por seis unidades de bolinhos de ossobuco acompanhados de aioli de tomate seco. Os pratos exclusivos serão harmonizados com vinhos produzidos no Sertão do São Francisco, proporcionando uma experiência sensorial que valoriza tanto a gastronomia quanto a vitivinicultura nordestina.
O festival movimenta a cena enogastronômica do estado e destaca Lagoa Grande (PE) como capital nordestina da uva e do vinho. Além de Noronha, participam restaurantes da Região Metropolitana do Recife e de Porto de Galinhas, todos oferecendo receitas autorais em diálogo com os vinhos da região.
Mais do que uma experiência gastronômica, o evento reforça a imagem de Pernambuco como polo de excelência na produção de vinhos e fortalece o turismo enogastronômico, impulsionando a economia criativa e a valorização dos produtos do Vale do São Francisco.
O Festival Valores do São Francisco é uma realização do Instituto do Vinho de Pernambuco, com produção de Dani Gouveia Produções, patrocínio da Copergás e apoio de parceiros como Restaurant Week, App Duo Gourmet e Wine Time (Novotel).
Serviço
- Evento: Festival Valores do São Francisco
- Restaurante: Paiol
- Endereço: BR-363, Fernando de Noronha – PE
- Instagram: @vivalagoagrande | @vinhovasf | @fortenoronha