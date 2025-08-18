Voar leva cozinha contemporânea ao Festival Valores do São Francisco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O restaurante Voar, do chef Pedro Godoy, participa do Festival Valores do São Francisco com pratos exclusivos e vinhos do sertão.

Clique aqui e escute a matéria

O restaurante Voar, comandado pelo chef Pedro Godoy, será um dos destaques do Festival Valores do São Francisco, que acontece entre os dias 20 e 24 de agosto, em restaurantes da Região Metropolitana do Recife, Porto de Galinhas e Fernando de Noronha.

Com uma proposta de cozinha contemporânea marcada pela delicadeza e precisão, o Voar traduz sua essência em cada detalhe: pratos que nascem da combinação entre técnica refinada, ingredientes selecionados com cuidado e a harmonia entre cozinha, bar e salão. Sob o olhar criativo de Godoy e de uma equipe jovem, a casa aposta em uma experiência completa que valoriza não apenas a gastronomia, mas também o prazer de receber bem.

Durante o festival, o Voar oferecerá pratos exclusivos harmonizados com vinhos produzidos no Vale do São Francisco, região que vem se consolidando como referência na vitivinicultura brasileira. Para o chef, participar do evento é uma oportunidade de unir duas paixões: a inovação gastronômica e os sabores autênticos do sertão.

O Festival Valores do São Francisco reúne 20 restaurantes da capital e de destinos turísticos pernambucanos, todos oferecendo criações especiais com vinhos do Sertão do São Francisco. A iniciativa é realizada pelo Instituto do Vinho de Pernambuco, com produção de Dani Gouveia Produções, patrocínio da Copergás e apoio de parceiros como Restaurant Week, App Duo Gourmet e Wine Time (Novotel).

Com sua participação, o Voar reafirma sua vocação em proporcionar experiências gastronômicas únicas, agora em sintonia com a riqueza enológica do São Francisco.