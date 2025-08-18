Voar leva cozinha contemporânea ao Festival Valores do São Francisco
O restaurante Voar, do chef Pedro Godoy, participa do Festival Valores do São Francisco com pratos exclusivos e vinhos do sertão.
O restaurante Voar, comandado pelo chef Pedro Godoy, será um dos destaques do Festival Valores do São Francisco, que acontece entre os dias 20 e 24 de agosto, em restaurantes da Região Metropolitana do Recife, Porto de Galinhas e Fernando de Noronha.
Com uma proposta de cozinha contemporânea marcada pela delicadeza e precisão, o Voar traduz sua essência em cada detalhe: pratos que nascem da combinação entre técnica refinada, ingredientes selecionados com cuidado e a harmonia entre cozinha, bar e salão. Sob o olhar criativo de Godoy e de uma equipe jovem, a casa aposta em uma experiência completa que valoriza não apenas a gastronomia, mas também o prazer de receber bem.
Durante o festival, o Voar oferecerá pratos exclusivos harmonizados com vinhos produzidos no Vale do São Francisco, região que vem se consolidando como referência na vitivinicultura brasileira. Para o chef, participar do evento é uma oportunidade de unir duas paixões: a inovação gastronômica e os sabores autênticos do sertão.
O Festival Valores do São Francisco reúne 20 restaurantes da capital e de destinos turísticos pernambucanos, todos oferecendo criações especiais com vinhos do Sertão do São Francisco. A iniciativa é realizada pelo Instituto do Vinho de Pernambuco, com produção de Dani Gouveia Produções, patrocínio da Copergás e apoio de parceiros como Restaurant Week, App Duo Gourmet e Wine Time (Novotel).
Com sua participação, o Voar reafirma sua vocação em proporcionar experiências gastronômicas únicas, agora em sintonia com a riqueza enológica do São Francisco.
Serviço
Festival Valores do São Francisco
Voar Restaurante
R. Baltazar Pereira, 130 - Boa Viagem, Recife - PE
Data: 20 a 24 de agosto
Instagram: @vivalagoagrande | @vinhovasf | @voarrestaurante.ar