Exposição "Nostalgia: memória e infância negra", do artista Afro'G, estreia no Cais do Sertão no Recife
Mostra reúne obras inéditas que resgatam vivências da infância negra periférica e convida o público a refletir sobre memória, arte urbana e afeto
O artista Afro'G estreia sua nova exposição individual, “Nostalgia: Memória e Infância Negra”, no próximo sábado (23 de agosto), no Centro Cultural Cais do Sertão. Com curadoria de Rebecca França, a mostra propõe uma imersão sensorial nas lembranças da infância negra e periférica por meio de obras que combinam pintura, materiais recicláveis, brinquedos antigos e elementos do graffiti, linguagem base do artista. A abertura da mostra, que segue em cartaz até 23 de setembro, está marcada para às 17h e é aberta ao público.
A exposição reúne mais de 15 obras inéditas que resgatam memórias afetivas e cenas do cotidiano de meninas e meninos nas periferias urbanas. Afro'G recria, com cores vibrantes e forte carga emocional, momentos como o banho de bacia, as brincadeiras com pião, bolhas de sabão, pipas no céu e tardes em fliperamas.
“Brincar é um ato fundamental que devemos continuamente preservar, até o recomeço da vida. A infância é um território eterno, lar que sempre voltamos a visitar. Por isso, Afro’G continua seu manifesto por uma infância como lugar para cultivar amor, cuidado, segurança, criatividade e ludicidade. Manifesto que ele já começou nas paredes das ruas do Recife e em outras cidades do Brasil, através do seu trabalho com arte urbana”, afirma a curadora Rebecca França.
A mostra também contempla um programa educativo gratuito, com interação com o visitante, rodas de conversa e visitas mediadas voltadas para crianças, adolescentes, educadores e escolas públicas da Região Metropolitana do Recife.
“Espero que cada visitante se sinta acolhido e veja sua própria infância representada, mesmo que de formas diferentes. A exposição é uma homenagem às memórias boas que nos formam”, reforça o artista.
Ação Social
Como desdobramento afetivo da exposição, Afro’G convida o público a participar de uma campanha solidária de arrecadação de brinquedos durante todo o período da mostra. Os itens serão doados no Dia das Crianças às famílias da Favela do Detran, em Recife, comunidade onde o artista cresceu.
A ação reforça os laços entre memória, infância e solidariedade, mobilizando o público a transformar lembranças em gestos concretos de cuidado com outras infâncias negras e periféricas.
Sobre o Artista
Afro’G (Ricardo Gabriel) é artista plástico e grafiteiro recifense, nascido e criado na Favela do Detran. Sua obra transita entre o afrofuturismo e a cultura negra periférica, consolidando-se em um estilo autoral denominado afromodernismo. Desde a infância, desenvolve sua prática a partir de materiais coletados na reciclagem, como lápis, livros e papelão, fornecidos por sua avó, Dona Joana, cuja influência permanece presente em sua produção.
Filho e neto de catadores de recicláveis, iniciou a trajetória profissional em 2019. Desde então, ocupa espaços urbanos com murais que afirmam identidade e pertencimento, como o painel de 160 metros no tapume da Ponte Princesa Isabel, os 12 painéis afrofuturistas do Túnel Josué de Castro e a intervenção nas torres da Biblioteca Digital Dr. Joaquim Suassuna, no bairro do Pina.
Sua produção artística aborda o cotidiano da infância periférica e ressignifica elementos da cultura negra, estabelecendo diálogos entre passado, presente e futuro. A moda afro, a música e as vivências da periferia são fontes centrais de inspiração, com forte presença de estampas, materiais reutilizados e uma linguagem visual contemporânea e singular.
Já expôs em São Paulo e possui obras espalhadas por países como Estados Unidos, Argentina, Holanda e Escócia. Além disso, desenvolveu colaborações com marcas como Converse e Kenner.
Sobre a Exposição
A exposição é uma realização da Alto Mar - Imagens & Movimentos e do Estúdio Negras Linhas, com a produção da Experimento Produções. Conta ainda com apoio institucional do Centro Cultural Cais do Sertão, Seu Maracá e do Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães (MAMAM).
O projeto foi contemplado nos Editais da Política Nacional Aldir Blanc Pernambuco e tem apoio financeiro do Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura do Estado via PNAB, direcionada pelo Ministério da Cultura - Governo Federal.
Serviço
- Exposição: Nostalgia: Memória e Infância Negra
- Abertura: Sábado, 23 de agosto de 2025, 17h
- Período de visitação: 23 de agosto a 23 de setembro de 2025
- Horário: Terça a sexta-feira, das 10h às 16h; Sábados e domingos, das 11h às 17h (última entrada 30 minutos antes do fechamento)
- Local: Centro Cultural Cais do Sertão – Sala Motoxó (3º andar)
- Endereço: Av. Alfredo Lisboa, Recife Antigo, Recife – PE
- Entrada: Gratuita
- Realização: Negras Linhas, Alto Mar e Experimento Produções
- Informações: @afrog.art | @nostalgia.afrog