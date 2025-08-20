Exposição "Nostalgia: memória e infância negra", do artista Afro'G, estreia no Cais do Sertão no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mostra reúne obras inéditas que resgatam vivências da infância negra periférica e convida o público a refletir sobre memória, arte urbana e afeto

O artista Afro'G estreia sua nova exposição individual, “Nostalgia: Memória e Infância Negra”, no próximo sábado (23 de agosto), no Centro Cultural Cais do Sertão. Com curadoria de Rebecca França, a mostra propõe uma imersão sensorial nas lembranças da infância negra e periférica por meio de obras que combinam pintura, materiais recicláveis, brinquedos antigos e elementos do graffiti, linguagem base do artista. A abertura da mostra, que segue em cartaz até 23 de setembro, está marcada para às 17h e é aberta ao público.

A exposição reúne mais de 15 obras inéditas que resgatam memórias afetivas e cenas do cotidiano de meninas e meninos nas periferias urbanas. Afro'G recria, com cores vibrantes e forte carga emocional, momentos como o banho de bacia, as brincadeiras com pião, bolhas de sabão, pipas no céu e tardes em fliperamas.

“Brincar é um ato fundamental que devemos continuamente preservar, até o recomeço da vida. A infância é um território eterno, lar que sempre voltamos a visitar. Por isso, Afro’G continua seu manifesto por uma infância como lugar para cultivar amor, cuidado, segurança, criatividade e ludicidade. Manifesto que ele já começou nas paredes das ruas do Recife e em outras cidades do Brasil, através do seu trabalho com arte urbana”, afirma a curadora Rebecca França.

A mostra também contempla um programa educativo gratuito, com interação com o visitante, rodas de conversa e visitas mediadas voltadas para crianças, adolescentes, educadores e escolas públicas da Região Metropolitana do Recife.

“Espero que cada visitante se sinta acolhido e veja sua própria infância representada, mesmo que de formas diferentes. A exposição é uma homenagem às memórias boas que nos formam”, reforça o artista.

Ação Social

Como desdobramento afetivo da exposição, Afro’G convida o público a participar de uma campanha solidária de arrecadação de brinquedos durante todo o período da mostra. Os itens serão doados no Dia das Crianças às famílias da Favela do Detran, em Recife, comunidade onde o artista cresceu.

A ação reforça os laços entre memória, infância e solidariedade, mobilizando o público a transformar lembranças em gestos concretos de cuidado com outras infâncias negras e periféricas.

Sobre o Artista

Afro’G (Ricardo Gabriel) é artista plástico e grafiteiro recifense, nascido e criado na Favela do Detran. Sua obra transita entre o afrofuturismo e a cultura negra periférica, consolidando-se em um estilo autoral denominado afromodernismo. Desde a infância, desenvolve sua prática a partir de materiais coletados na reciclagem, como lápis, livros e papelão, fornecidos por sua avó, Dona Joana, cuja influência permanece presente em sua produção.

Filho e neto de catadores de recicláveis, iniciou a trajetória profissional em 2019. Desde então, ocupa espaços urbanos com murais que afirmam identidade e pertencimento, como o painel de 160 metros no tapume da Ponte Princesa Isabel, os 12 painéis afrofuturistas do Túnel Josué de Castro e a intervenção nas torres da Biblioteca Digital Dr. Joaquim Suassuna, no bairro do Pina.

Sua produção artística aborda o cotidiano da infância periférica e ressignifica elementos da cultura negra, estabelecendo diálogos entre passado, presente e futuro. A moda afro, a música e as vivências da periferia são fontes centrais de inspiração, com forte presença de estampas, materiais reutilizados e uma linguagem visual contemporânea e singular.

Já expôs em São Paulo e possui obras espalhadas por países como Estados Unidos, Argentina, Holanda e Escócia. Além disso, desenvolveu colaborações com marcas como Converse e Kenner.

Sobre a Exposição

A exposição é uma realização da Alto Mar - Imagens & Movimentos e do Estúdio Negras Linhas, com a produção da Experimento Produções. Conta ainda com apoio institucional do Centro Cultural Cais do Sertão, Seu Maracá e do Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães (MAMAM).

O projeto foi contemplado nos Editais da Política Nacional Aldir Blanc Pernambuco e tem apoio financeiro do Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura do Estado via PNAB, direcionada pelo Ministério da Cultura - Governo Federal.

Serviço