fechar
Agenda | Notícia

Dani Twed & Fafá lançam marca em grande estilo nesta quarta-feira (20)

Evento reúne moda, joias, design e arte na 2ª edição do Garimpo Lux, com lançamento da DT&F e marcas parceiras na Loja Habitare, em Recife

Por Alice Lins Publicado em 20/08/2025 às 15:31
Dani Twed & Fafá, fundadoras da marca DT&F
Dani Twed & Fafá, fundadoras da marca DT&F - ALICE LINS/JC

Clique aqui e escute a matéria

Boa Viagem foi palco de um encontro cheio de estilo, arte e energia única nesta quarta-feira (20)! A loja Habitare recebeu o lançamento da marca Dani Twed & Fafá (DT&F), que veste corpo e alma com o frescor boho-gypsy e uma vibração cósmica irresistível.

Mas a experiência não parou por aí: o público também conheceu de perto as luminárias exclusivas de Sabrina Barbosa, que unem design refinado e arte para iluminar ambientes com delicadeza e personalidade.

O evento ainda contou com a presença de marcas que traduzem sofisticação em cada detalhe.

ALICE LINS/JC
Marca traz uma proposta boho-gypsy cheia de leveza e energia cósmica - ALICE LINS/JC

Entre elas, as joias de prata da CYN por Cynda, criadas para expressar estilo e autenticidade, os acessórios de Palone, que unem atitude e estética, as joias em ouro da Isadora Lavor e as criações da loja PY, de Simone Montes, que trouxeram ainda mais charme e estilo à curadoria.

Tudo isso fez parte da 2ª edição do Garimpo Lux, projeto paralelo do DT&F que celebra moda consciente, criatividade e arte. Um verdadeiro mergulho no universo de quem acredita que se vestir e se cercar de beleza é também uma forma de conexão com a essência.

O evento segue até amanhã (21), das 10h às 18h, na Loja Habitare - Av. Conselheiro Aguiar, 1914, Recife.

Leia também

Sport: Lucas Kal ressalta boa forma física e se coloca à disposição para enfrentar Palmeiras
Apresentação

Sport: Lucas Kal ressalta boa forma física e se coloca à disposição para enfrentar Palmeiras
Protesto dos entregadores: motoboys prometem bloquear vias a partir das 6h30 desta quarta (20)
PROTESTO

Protesto dos entregadores: motoboys prometem bloquear vias a partir das 6h30 desta quarta (20)

Compartilhe

Tags