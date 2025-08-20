Dani Twed & Fafá lançam marca em grande estilo nesta quarta-feira (20)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento reúne moda, joias, design e arte na 2ª edição do Garimpo Lux, com lançamento da DT&F e marcas parceiras na Loja Habitare, em Recife

Boa Viagem foi palco de um encontro cheio de estilo, arte e energia única nesta quarta-feira (20)! A loja Habitare recebeu o lançamento da marca Dani Twed & Fafá (DT&F), que veste corpo e alma com o frescor boho-gypsy e uma vibração cósmica irresistível.

Mas a experiência não parou por aí: o público também conheceu de perto as luminárias exclusivas de Sabrina Barbosa, que unem design refinado e arte para iluminar ambientes com delicadeza e personalidade.

O evento ainda contou com a presença de marcas que traduzem sofisticação em cada detalhe.

Marca traz uma proposta boho-gypsy cheia de leveza e energia cósmica - ALICE LINS/JC

Entre elas, as joias de prata da CYN por Cynda, criadas para expressar estilo e autenticidade, os acessórios de Palone, que unem atitude e estética, as joias em ouro da Isadora Lavor e as criações da loja PY, de Simone Montes, que trouxeram ainda mais charme e estilo à curadoria.

Tudo isso fez parte da 2ª edição do Garimpo Lux, projeto paralelo do DT&F que celebra moda consciente, criatividade e arte. Um verdadeiro mergulho no universo de quem acredita que se vestir e se cercar de beleza é também uma forma de conexão com a essência.

O evento segue até amanhã (21), das 10h às 18h, na Loja Habitare - Av. Conselheiro Aguiar, 1914, Recife.