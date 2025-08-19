Sam Nóbrega se apresenta com convidados no Recife nesta sexta-feira (29)
Sam Nóbrega traz show intimista à Casa de Alzira nesta sexta-feira (29) com músicas do álbum Ponta de Dois Lados e participações especiais
O cantor, compositor, multi-instrumentista e produtor pernambucano Sam Nóbrega retorna ao Recife nesta sexta-feira (29) para apresentar seu álbum de estreia, Ponta de Dois Lados, na Casa de Alzira, localizada no Bairro do Recife. O show, que terá início às 20h, promete um repertório intimista com músicas autorais, canções inéditas e algumas versões, intercalando momentos solo e com parceiros musicais.
Sam estará acompanhado dos músicos Thiago Rad (guitarra e baixo), Pedro Santana e Júnior Teles (percussão) e contará com participações vocais de Carlos Filho, Babi Jaques e Rafael Cavalcanti. “É o primeiro show que faço após o lançamento do álbum. Estamos preparando algo intimista, mas carregado de encontros e colaborações que tornam essa vinda ao Recife única”, destaca o artista.
Trajetória
Nascido no Recife, Sam Nóbrega possui mais de 15 anos de trajetória musical. Como compositor, ele já produziu músicas para filmes, games, séries para Netflix e HBO, além de apresentações de dança e teatro. Como instrumentista, acompanhou artistas como Ângela Ro Ro, Lirinha, Fernando Catatau, Tulipa Ruiz, Isaar, Renata Arruda, Cida Moreira e Gabi da Pele Preta.
Em dezembro de 2024, Sam tornou-se o primeiro artista brasileiro a integrar o selo britânico Freestyle Records, com o álbum Ponta de Dois Lados, produzido em parceria com P3dro Diniz. Ele atua com voz, violão, rabeca, piano, guitarra e baixo, e seus shows combinam performance íntima, narrativas musicais e participação ativa do público.
Abertura
O show começa às 20h, mas a Casa de Alzira abre suas portas a partir das 19h. No local, haverá venda de comidas e bebidas. A Casa funciona no terceiro andar do Museu Afro Rolando Toro – MUAFRO, no Bairro do Recife, e conta com elevador individual, que deve ser utilizado apenas por pessoas com mobilidade reduzida.
Serviço
- Evento: Sam Nóbrega e Convidados
- Local: Casa de Alzira – Rua Mariz e Barros, 328, Bairro do Recife
- Data: Sexta-feira, 29 de agosto
- Abertura da Casa: 19h
- Show: 20h
- Ingressos: R$ 40 – à venda no Sympla (link no perfil do Instagram @casadealzira)