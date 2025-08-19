Moendo na Laje celebra o Festival Valores do São Francisco no Recife Antigo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De 20 a 24 de agosto, Pernambuco recebe o Festival Valores do São Francisco; a casa do Recife Antigo assina cardápio especial.

Clique aqui e escute a matéria

O Restaurante Moendo na Laje, instalado no coração do Recife Antigo, participa do Festival Valores do São Francisco, que acontece de 20 a 24 de agosto em Pernambuco. Conhecido por unir criatividade gastronômica e uma atmosfera vibrante, o espaço apresenta um menu exclusivo para a edição, assinado pelo chef Rapha Vasconcelos.

Entre as criações, o destaque é o Tartare de Tomate, que traz tomate marinado, esfera de balsâmico e creme de castanha, servido com torrada da casa – uma proposta que alia frescor, delicadeza e sofisticação. Além dele, o público poderá provar o Sol a Pino (medalhão de carne de sol acompanhado de baião de dois pernambucano) e a Cartola Pernambucana, releitura da clássica sobremesa feita com banana, queijo manteiga e canela.

Os pratos serão harmonizados com o Espumante Rio Sol Brut, rótulo produzido no Vale do São Francisco, reforçando a proposta do festival de valorizar a vitivinicultura nordestina e a identidade local.

De 20 a 24 de agosto, o Festival Valores do São Francisco invade a Região Metropolitana do Recife, Porto de Galinhas e Fernando de Noronha, reunindo 20 restaurantes que criaram menus harmonizados com os vinhos produzidos no Sertão do São Francisco.

Mais que uma celebração da enogastronomia, o evento fortalece a cadeia produtiva do vinho nordestino e promove o turismo cultural e sustentável.

O festival é uma realização do Instituto do Vinho de Pernambuco, com produção de Dani Gouveia Produções, patrocínio da Copergás e apoio de parceiros como Restaurant Week, App Duo Gourmet e Wine Time (Novotel).