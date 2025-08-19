Moendo na Laje celebra o Festival Valores do São Francisco no Recife Antigo
De 20 a 24 de agosto, Pernambuco recebe o Festival Valores do São Francisco; a casa do Recife Antigo assina cardápio especial.
Clique aqui e escute a matéria
O Restaurante Moendo na Laje, instalado no coração do Recife Antigo, participa do Festival Valores do São Francisco, que acontece de 20 a 24 de agosto em Pernambuco. Conhecido por unir criatividade gastronômica e uma atmosfera vibrante, o espaço apresenta um menu exclusivo para a edição, assinado pelo chef Rapha Vasconcelos.
Entre as criações, o destaque é o Tartare de Tomate, que traz tomate marinado, esfera de balsâmico e creme de castanha, servido com torrada da casa – uma proposta que alia frescor, delicadeza e sofisticação. Além dele, o público poderá provar o Sol a Pino (medalhão de carne de sol acompanhado de baião de dois pernambucano) e a Cartola Pernambucana, releitura da clássica sobremesa feita com banana, queijo manteiga e canela.
Os pratos serão harmonizados com o Espumante Rio Sol Brut, rótulo produzido no Vale do São Francisco, reforçando a proposta do festival de valorizar a vitivinicultura nordestina e a identidade local.
De 20 a 24 de agosto, o Festival Valores do São Francisco invade a Região Metropolitana do Recife, Porto de Galinhas e Fernando de Noronha, reunindo 20 restaurantes que criaram menus harmonizados com os vinhos produzidos no Sertão do São Francisco.
Mais que uma celebração da enogastronomia, o evento fortalece a cadeia produtiva do vinho nordestino e promove o turismo cultural e sustentável.
O festival é uma realização do Instituto do Vinho de Pernambuco, com produção de Dani Gouveia Produções, patrocínio da Copergás e apoio de parceiros como Restaurant Week, App Duo Gourmet e Wine Time (Novotel).
Serviço
- Evento: Festival Valores do São Francisco
- Restaurante: Moendo na Laje
- Endereço: Av. Alfredo Lisboa, 810 – 7º andar – Recife, PE
- Datas de participação da casa: 21 a 23 de agosto
- Instagram: @vivalagoagrande | @vinhovasf | @moendonalaje