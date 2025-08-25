Daniel Cady será destaque em jornada de nutrição sobre saúde e performance no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento gratuito nos dias 27 e 28 de agosto na Unit-PE discute saúde, performance e hábitos alimentares, com entrada solidária em leite para doação

Clique aqui e escute a matéria

A influência das redes sociais nos hábitos alimentares e o desafio de conciliar saúde e performance estão entre os temas que serão debatidos durante a V Jornada de Nutrição do Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE). Aberto ao público, o evento acontece quarta (27) e quinta (28), na instituição de ensino, localizada na Imbiribeira, ao lado do Geraldão. O encontro marca a comemoração ao Dia do Nutricionista, celebrado em 31 de agosto.

Entre os palestrantes convidados está o especialista em Nutrição Funcional e referência nacional na área, Daniel Cady, também marido da cantora Ivete Sangalo. Participam ainda a nutricionista Priscila Lima, especialista em Fitoterapia Aplicada à Nutrição e Gestão de Farmácias, Jonas Viegas, do Conselho Regional de Nutrição – 6ª Região, e Amanda Furtado, chef e nutricionista. A entrada solidária é um pacote de leite, que será destinado ao Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer de Pernambuco (GAC-PE).

Programação completa

Dia 27/08

19h: Abertura

Abertura 19h30: Jonas Viegas, do Conselho Regional de Nutrição – 6ª Região: “Questões legais e ética do profissional de Nutrição”

Jonas Viegas, do Conselho Regional de Nutrição – 6ª Região: “Questões legais e ética do profissional de Nutrição” 20h10: Amanda Furtado, chef e nutricionista: “O impacto positivo das redes sociais para o profissional de Nutrição”

Dia 28/08