Agenda | Notícia

Daniel Cady será destaque em jornada de nutrição sobre saúde e performance no Recife

Evento gratuito nos dias 27 e 28 de agosto na Unit-PE discute saúde, performance e hábitos alimentares, com entrada solidária em leite para doação

Por Catêrine Costa Publicado em 25/08/2025 às 15:58
Daniel Cady
Daniel Cady - Divulgação

A influência das redes sociais nos hábitos alimentares e o desafio de conciliar saúde e performance estão entre os temas que serão debatidos durante a V Jornada de Nutrição do Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE). Aberto ao público, o evento acontece quarta (27) e quinta (28), na instituição de ensino, localizada na Imbiribeira, ao lado do Geraldão. O encontro marca a comemoração ao Dia do Nutricionista, celebrado em 31 de agosto.

Entre os palestrantes convidados está o especialista em Nutrição Funcional e referência nacional na área, Daniel Cady, também marido da cantora Ivete Sangalo. Participam ainda a nutricionista Priscila Lima, especialista em Fitoterapia Aplicada à Nutrição e Gestão de Farmácias, Jonas Viegas, do Conselho Regional de Nutrição – 6ª Região, e Amanda Furtado, chef e nutricionista. A entrada solidária é um pacote de leite, que será destinado ao Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer de Pernambuco (GAC-PE).

Programação completa

Dia 27/08

  • 19h: Abertura
  • 19h30: Jonas Viegas, do Conselho Regional de Nutrição – 6ª Região: “Questões legais e ética do profissional de Nutrição”
  • 20h10: Amanda Furtado, chef e nutricionista: “O impacto positivo das redes sociais para o profissional de Nutrição”

Dia 28/08

  • 18h: Apresentação de trabalhos científicos
  • 19h: Palestra: “Saúde e performance: missão possível”, com Daniel Cady, nutricionista e especialista em Nutrição Funcional

