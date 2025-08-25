Evento gratuito oferece lazer e atividades inclusivas para famílias no Recife neste sábado (30)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Dia C no Parque da Jaqueira contará com corrida kids, yoga, musicoterapia, oficinas criativas e atrações para o público neurodivergente

No próximo sábado, 30 de agosto, o Parque da Jaqueira, em Recife, recebe o Dia C, uma manhã gratuita de lazer e inclusão, das 8h30 às 13h. O evento promete reunir pelo menos 500 pessoas e oferecer atividades divertidas para toda a família.

A programação inclui show de Tia Ilana, oficinas de slime e bolha gigante de sabão, musicoterapia com Tio Caio, corrida kids, yoga para adultos e crianças, entre outras atividades. As ações também foram pensadas para o público neurodivergente, garantindo acessibilidade e inclusão. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link: https://forms.office.com/r/bph88v0rtt.

O Dia Internacional do Cooperativismo (Dia C) é uma mobilização nacional coordenada pelo Sistema OCB (Organização das Cooperativas do Brasil) e, em Recife, é realizado pela Sicredi Recife, em parceria com a rede Clínica Mundos, referência no atendimento terapêutico multidisciplinar para o público neuroatípico.

Programação completa

Corrida da Família: 9h às 9h30

9h às 9h30 Espaço Sensorial: 9h às 11h40

9h às 11h40 Oficina de Educação Financeira Turma da Mônica: 9h às 11h40

9h às 11h40 Oficinas de pintura e balões personalizados: 9h às 11h40

9h às 11h40 Oficina de bloco de montar: 9h às 11h40

9h às 11h40 Yoga Adulto e Kids: 9h30 às 11h

9h30 às 11h Oficina de Musicoterapia (Tio Caio): 11h às 11h40

11h às 11h40 Contação de histórias com Tia Ilana Ventura: 12h às 13h