Evento gratuito oferece lazer e atividades inclusivas para famílias no Recife neste sábado (30)

O Dia C no Parque da Jaqueira contará com corrida kids, yoga, musicoterapia, oficinas criativas e atrações para o público neurodivergente

Por Catêrine Costa Publicado em 25/08/2025 às 15:35
Tia Ilana Ventura
Tia Ilana Ventura - Divulgação

No próximo sábado, 30 de agosto, o Parque da Jaqueira, em Recife, recebe o Dia C, uma manhã gratuita de lazer e inclusão, das 8h30 às 13h. O evento promete reunir pelo menos 500 pessoas e oferecer atividades divertidas para toda a família.

A programação inclui show de Tia Ilana, oficinas de slime e bolha gigante de sabão, musicoterapia com Tio Caio, corrida kids, yoga para adultos e crianças, entre outras atividades. As ações também foram pensadas para o público neurodivergente, garantindo acessibilidade e inclusão. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link: https://forms.office.com/r/bph88v0rtt.

O Dia Internacional do Cooperativismo (Dia C) é uma mobilização nacional coordenada pelo Sistema OCB (Organização das Cooperativas do Brasil) e, em Recife, é realizado pela Sicredi Recife, em parceria com a rede Clínica Mundos, referência no atendimento terapêutico multidisciplinar para o público neuroatípico.

Programação completa

  • Corrida da Família: 9h às 9h30
  • Espaço Sensorial: 9h às 11h40
  • Oficina de Educação Financeira Turma da Mônica: 9h às 11h40
  • Oficinas de pintura e balões personalizados: 9h às 11h40
  • Oficina de bloco de montar: 9h às 11h40
  • Yoga Adulto e Kids: 9h30 às 11h
  • Oficina de Musicoterapia (Tio Caio): 11h às 11h40
  • Contação de histórias com Tia Ilana Ventura: 12h às 13h

Serviço

Evento: Dia C – Dia Internacional do Cooperativismo

Data: 30 de agosto de 2025 (sábado)

Horário: 8h30 às 13h

Local: Parque da Jaqueira – entorno do Eco Ponto, Recife – PE

Inscrições gratuitas: https://forms.office.com/r/bph88v0rtt

