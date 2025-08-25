Evento gratuito no Parque da Jaqueira promove atividades inclusivas para crianças e adultos neurodivergentes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Ação no dia 30 de agosto integra celebração do Dia Internacional do Cooperativismo e terá oficinas, corrida em família e espaço sensorial

Clique aqui e escute a matéria

No dia 30 de agosto, das 8h30 às 13h, o Parque da Jaqueira vai receber uma programação gratuita voltada para crianças e adultos neurodivergentes, com atividades que unem lazer, saúde e inclusão. A iniciativa integra as comemorações do Dia Internacional do Cooperativismo (Dia C).

Atividades para toda a família

Entre as opções, estão corrida em família, yoga para adultos e crianças, oficinas artísticas de pintura e personalização de balões, espaço sensorial, musicoterapia, contação de histórias e até oficina de educação financeira com a Turma da Mônica. Também haverá atividades lúdicas para estimular motricidade e socialização.

"É um momento de colocar o corpo em movimento, socializar e aproveitar o dia em família", explica George Diniz, cofundador da Clínica Mundos, referência no tratamento terapêutico de pessoas neurodivergentes e parceira na iniciativa, que é promovida pela Sicredi Recife.

Conscientização e inclusão

De acordo com o Censo 2022, cerca de 2,4 milhões de brasileiros já receberam diagnóstico de TEA, o equivalente a 1,2% da população. Em Pernambuco, o índice representa mais de 105 mil pessoas. A proposta do evento é ampliar a conscientização sobre neurodivergência e promover espaços inclusivos de convivência.

A analista de Desenvolvimento do Cooperativismo da Sicredi Recife, Moniky Silva, explica a ligação do evento com o Dia C: "acreditamos que cooperar é também incluir, acolher e respeitar as diferenças", reforça Moniky Silva, analista de Desenvolvimento do Cooperativismo da Sicredi Recife.

Dia C da Sicredi Recife

Data: 30 de agosto, das 8h30 às 13h

Local: Parque da Jaqueira

Inscrições gratuitas: https://forms.office.com/r/bph88v0rtt

Programação:

Corrida da Família - 09h às 09h30

Espaço Sensorial - 09h às 11h40

Oficina de Educação Financeira Turma da Mônica - 09h às 11h40

Oficinas de Pinturinha e balões personalizados - 09h às 11h40

Oficina de Bloco de Montar - 09h às 11h40

Yoga Adulto e kids - 09h30 às 11h00

Oficina de Musicoterapia - 11h às 11h40

Contação de História com Tia Ilana Ventura - 12h às 13h

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />