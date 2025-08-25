Evento gratuito no Parque da Jaqueira promove atividades inclusivas para crianças e adultos neurodivergentes
Ação no dia 30 de agosto integra celebração do Dia Internacional do Cooperativismo e terá oficinas, corrida em família e espaço sensorial
Clique aqui e escute a matéria
No dia 30 de agosto, das 8h30 às 13h, o Parque da Jaqueira vai receber uma programação gratuita voltada para crianças e adultos neurodivergentes, com atividades que unem lazer, saúde e inclusão. A iniciativa integra as comemorações do Dia Internacional do Cooperativismo (Dia C).
Atividades para toda a família
Entre as opções, estão corrida em família, yoga para adultos e crianças, oficinas artísticas de pintura e personalização de balões, espaço sensorial, musicoterapia, contação de histórias e até oficina de educação financeira com a Turma da Mônica. Também haverá atividades lúdicas para estimular motricidade e socialização.
"É um momento de colocar o corpo em movimento, socializar e aproveitar o dia em família", explica George Diniz, cofundador da Clínica Mundos, referência no tratamento terapêutico de pessoas neurodivergentes e parceira na iniciativa, que é promovida pela Sicredi Recife.
Conscientização e inclusão
De acordo com o Censo 2022, cerca de 2,4 milhões de brasileiros já receberam diagnóstico de TEA, o equivalente a 1,2% da população. Em Pernambuco, o índice representa mais de 105 mil pessoas. A proposta do evento é ampliar a conscientização sobre neurodivergência e promover espaços inclusivos de convivência.
A analista de Desenvolvimento do Cooperativismo da Sicredi Recife, Moniky Silva, explica a ligação do evento com o Dia C: "acreditamos que cooperar é também incluir, acolher e respeitar as diferenças", reforça Moniky Silva, analista de Desenvolvimento do Cooperativismo da Sicredi Recife.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Dia C da Sicredi Recife
Data: 30 de agosto, das 8h30 às 13h
Local: Parque da Jaqueira
Inscrições gratuitas: https://forms.office.com/r/bph88v0rtt
Programação:
- Corrida da Família - 09h às 09h30
- Espaço Sensorial - 09h às 11h40
- Oficina de Educação Financeira Turma da Mônica - 09h às 11h40
- Oficinas de Pinturinha e balões personalizados - 09h às 11h40
- Oficina de Bloco de Montar - 09h às 11h40
- Yoga Adulto e kids - 09h30 às 11h00
- Oficina de Musicoterapia - 11h às 11h40
- Contação de História com Tia Ilana Ventura - 12h às 13h
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />