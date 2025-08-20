Porto a Porto aposta na democratização do vinho e promove Wine Tasting de alto nível no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento da importadora Porto a Porto no Recife reuniu rótulos de diversos países e destacou a democratização do consumo de vinhos.

Na última quinta-feira (14), a importadora Porto a Porto realizou um exclusivo wine tasting na Famiglia Giuliano, na Zona Sul do Recife.

O evento reuniu um catálogo diversificado de rótulos de países como Portugal, Espanha, Itália, França, Argentina, Chile e Uruguai, além de receitas especiais da marca italiana Paganini, também representada pela importadora.

Wine Tastin da Porto a Porto. - Foto: Divulgação Wine Tastin da Porto a Porto. - Foto: Divulgação

Entre os destaques da noite estavam os vinhos da vinícola portuguesa João Portugal Ramos, com a linha “Pouca Roupa”; o uruguaio Montes Toscanini, com o marcante “Criado em Roble Albariño”; os argentinos Norton, com o descontraído “Sexy Fish” e o elegante “Altura Cabernet Blanc”; além do Alfredo Roca, que surpreendeu com o “Roca Exclusivo Chenin Chardonnay”.

Já para os amantes de champanhe, a França marcou presença com a Deutz, trazendo rótulos como o Brut Classic e o refinado Blanc de Blancs.

Wine Tastin da Porto a Porto. - Foto: Divulgação Wine Tastin da Porto a Porto. - Foto: Divulgação Wine Tastin da Porto a Porto. - Foto: Divulgação Wine Tastin da Porto a Porto. - Foto: Divulgação Wine Tastin da Porto a Porto. - Foto: Divulgação Wine Tastin da Porto a Porto. - Foto: Divulgação Wine Tastin da Porto a Porto. - Foto: Divulgação Wine Tastin da Porto a Porto. - Foto: Divulgação Wine Tastin da Porto a Porto. - Foto: Divulgação

O encontro foi direcionado a convidados do setor, reunindo pessoas jurídicas, sommeliers, restaurantes, hotéis, delicatessens, lojas especializadas e redes de supermercado.

A proposta reforçou a crescente relevância do mercado de vinhos no Recife, que nos últimos anos ganhou força, inclusive nas prateleiras dos supermercados, refletindo um público cada vez mais interessado na bebida.

Em entrevista exclusiva, os irmãos Pedro Corrêa e Fernando Corrêa, fundadores da Porto a Porto, destacaram a filosofia da empresa:

“A Porto a Porto sempre trabalhou pela democratização do consumo do vinho. Nós achamos que devemos ter vinhos para ofertar para todas as classes sociais e para todos os níveis de consumo. É muito importante termos vinhos para que todas as pessoas sintam prazer, independente do tamanho do seu bolso. Recife para nós é uma grande surpresa, principalmente pelo crescimento do mercado gastronômico da cidade”, disse Pedro.

Com a experiência, a Porto a Porto reforça seu papel como ponte entre produtores renomados do mundo e o público brasileiro, levando diversidade e qualidade a diferentes perfis de consumidores.