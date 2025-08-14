Oficina do Sabor leva sabores de Olinda ao Festival Valores do São Francisco
O restaurante histórico de Olinda, comandado pelo chef César Santos, apresenta menu degustação especial de 20 a 24 de agosto. Saiba mais
O charme histórico e a gastronomia autoral da Oficina do Sabor, um dos ícones da cozinha pernambucana, marcam presença no Festival Valores do São Francisco, que será realizado de 20 a 24 de agosto em Pernambuco. Instalado em um elegante casarão do século XIX, na Cidade Alta de Olinda, e comandado pelo premiado chef César Santos, o restaurante promete conquistar o público com um menu degustação que traduz afeto, identidade e a riqueza dos sabores regionais. No evento, os pratos estarão disponíveis de quarta a sábado, no almoço e no jantar.
Para o festival, o chef preparou uma sequência especial que percorre sabores emblemáticos do Nordeste com sua marca registrada: a combinação criativa e harmoniosa de ingredientes típicos. A experiência começa com o Pastel da Terra, recheado com carne de sol e purê de banana comprida. O prato principal é o Maramanga – camarão e pescada amarela ao molho de manga e maracujá, acompanhados de arroz de castanha de caju. Para fechar, a sobremesa Baba de Moça com Quero Mais Neguinho traz doce de coco verde, sorvete de tapioca, chantilly, bolinho de goma e farofa de cocada com gengibre.
Parte da programação oficial do festival, a Oficina do Sabor se une a outros 20 restaurantes do Recife, Porto de Galinhas e Fernando de Noronha, que servirão pratos exclusivos harmonizados com vinhos do Sertão do São Francisco. A iniciativa, realizada pelo Instituto do Vinho de Pernambuco e produzida por Dani Gouveia Produções, valoriza a cultura local, fomenta o enoturismo e fortalece a imagem de Pernambuco como polo de excelência na vitivinicultura.
A Oficina do Sabor leva ao evento não apenas a sua cozinha premiada – já reconhecida entre os 100 melhores restaurantes do Brasil pela revista Exame –, mas também o espírito de hospitalidade e a riqueza de ingredientes que fazem de Olinda um destino gastronômico único.
O evento, produzido por Dani Gouveia Produções, com patrocínio da Copergás e realizado pelo Instituto do Vinho de Pernambuco, reúne 20 restaurantes em diferentes destinos turísticos do estado, com pratos exclusivos e harmonizações que fortalecem a cultura, a economia criativa e o turismo enogastronômico.
Serviço:
Festival Valores do São Francisco
Oficina do Sabor
R. do Amparo, 335 - Amparo, Olinda - PE
20 a 24 de agosto — No dia 24 não haverá participação da Oficina do Sabor. Menu do festival disponível de quarta a sábado, no almoço e no jantar.
Instagram: @vivalagoagrande | @vinhovasf | @oficinadosaborpe