AO VIVO: Lula participa de inauguração de fábrica em Pernambuco; assista
Lula cumpre agenda em Goiana e na capital pernambucana, Recife. No final da tarde, ele estará em Brasília Teimosa, no Pina; confira
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre, nesta quinta-feira (14), agenda em Pernambuco. A primeira parada acontece na Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás), em Goiana (PE), na Mata Norte, com a cerimônia de inauguração da fábrica.
Às 15h, Lula visitará o Hospital Ariano Suassuna, no Recife, onde anunciará novas ações do programa Aqui Tem Especialidades, que realiza mutirões de atendimento e o uso de unidades móveis de saúde.
Em seguida, às 17h, Lula estará em Brasília Teimosa, também na capital, onde anunciará investimentos em regularização fundiária e realizará a entrega de 599 títulos de propriedade a famílias da comunidade, ao lado do prefeito João Campos (PSB).