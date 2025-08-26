MIMO Festival retorna a Olinda em setembro
Após sete anos, o MIMO retorna a Olinda de 12 a 14 de setembro com programação gratuita que une música, cinema, ideias e cultura
O MIMO Festival está de volta a Olinda, onde nasceu, celebrando a música em sua 16ª edição na cidade. Após sete anos de ausência, o festival acontece de 12 a 14 de setembro, com uma programação multicultural e gratuita que reúne grandes nomes da música instrumental, além de artistas consagrados e novos talentos. Depois de passar pelo Rio de Janeiro, Amarante (Portugal) e pela França, no prestigiado Jazz in Marciac, o evento ocupa novamente ruas, igrejas e praças de sua cidade-mãe.
Idealizado por Lu Araújo, que também assina a direção artística, o MIMO em Olinda terá mais de 40 atrações, incluindo shows, concertos, DJs sets, exibição de filmes, fórum de ideias e aulas no programa educativo. Uma das novidades é a presença de artistas da cena musical francesa, convidados pelo Jazz in Marciac, em colaboração inédita no âmbito da Temporada França-Brasil 2025, promovida por instituições culturais e governos dos dois países.
“Com mais de dois milhões de espectadores no Brasil e em Portugal, o MIMO retorna a Olinda com o mesmo entusiasmo de sempre. Foi aqui que o festival ganhou corpo, se consolidou e criou asas. Realizar um evento gratuito dessa dimensão é um ato de resistência e compromisso com a cultura”, afirma Lu Araújo.
Programação multicultural
A programação inclui artistas do Brasil, França, Ilha da Reunião, Portugal, Espanha e Cuba, em concertos espalhados por palcos históricos, ruas e igrejas da cidade. Entre os brasileiros, estão Edu Lobo, que celebra raízes pernambucanas em concerto na Igreja da Sé, Amaro Freitas, que encerra o festival com seu septeto na Praça do Carmo, além de Cordel do Fogo Encantado, Juliana Linhares e Hamilton de Holanda.
Entre os destaques internacionais, o pianista cubano Roberto Fonseca, ex-integrante do Buena Vista Social Club, apresenta “La Gran Diversión”, espetáculo inspirado nos salões de Havana dos anos 1950. O projeto Ibéria, com Manuel de Oliveira, Jorge Pardo e Carles Benavent, homenageia Paco de Lucía. A cantora Votia, da Ilha da Reunião, traz o álbum “Vie Kaz” em tributo ao pai, Gramoun Lélé, referência do maloya. O trio Delgrès, liderado por Pascal Danaë, apresenta seu “blues crioulo” no palco da Praça do Carmo.
Conexões globais
A França marca presença com uma nova geração de músicos, entre eles a baterista Anne Paceo, o saxofonista Samy Thiébault, o virtuose Baptiste Herbin e o trompetista Nicolas Gardel, todos em parceria com o Jazz in Marciac. Os artistas também participam de workshops, fóruns e rodas de conversa, aproximando público e processos criativos.
Mostra de Cinema e Fórum
Além dos shows, o festival promove uma Mostra de Cinema em Olinda e Recife, exibindo produções como O Som da Pele, de Marcos Santos, Frevo Michiles, de Helder Lopes, e O Homem do Terno Verde, de Petrônio Lorena. O Fórum de Ideias e o Programa Educativo acontecem no Convento de São Francisco e no Conservatório Pernambucano de Música, com a participação de artistas brasileiros e internacionais.
Programação MIMO Festival Olinda 2025
Sexta-feira (12/09)
Concertos / DJ Sets
- 18h - DJ Set Makeda x Nadejda (Brasil)
- 19h - Lionel Suarez (França)
- 20h - Edu Lobo (Brasil)
- 20h30 - DJ Set Pedro D-Lita Selecta (Brasil)
- 21h30 - Anne Paceo (França)
- 23h - Votia (Ilha da Reunião)
- 00h30 - Cordel do Fogo Encantado (Brasil)
Programa Educativo
- 15h - Samy Thiébault (França) - Workshop: O Jazz e o Atlântico Negro: Som, Cultura e Crioulização
- 15h - Pascal Danaë (França) - Workshop: A Guitarra como Voz Mestiça
Fórum de Ideias
- 16h - Juliana Linhares (Brasil) - Roda de Conversa: Fições do Real: Juliana e o Nordeste Reimaginado | Mediação: Chris Fuscaldo
Mostra de Cinema
- 18h - O Som da Pele | Direção: Marcos Santos | PE / 2023 / 25'
- 18h - No Rastro do Pé do Bode | Direção: Marcelo Rabelo | BA / 2023 / 60'
- 20h - Águas de Oxum | Milena Sá | RJ / 4'
- 20h - Ser Carnaval | Direção Mariana Bernardo | PE / 2025 / 14'
- 20h - O Homem do Terno Verde | Direção Petronio Lorena | PE / 2024 / 60'
Sábado (13/09)
Concertos / DJ Sets
- 18h - DJ Set Tor4 & 440 (Brasil)
- 20h - Samy Thiébault (França)
- 20h30 - DJ Set Pedro D-Lita Selecta (Brasil)
- 21h - Delgrès (França)
- 23h - Juliana Linhares (Brasil)
- 00h30 - Roberto Fonseca (Cuba)
Programa Educativo
- 11h - Lionel Suarez (França) - Workshop: O Acordeon sem Fronteiras – Linguagens e Improvisação
- 11h - Baptiste Herbin & Nicolas Gardel (França) - Workshop: Symmetric – Cruzando Groove, Jazz e Eletrônica
- 15h - Anne Paceo (França) - Workshop: Ritmos Transculturais – Batidas de Diferentes Culturas
- 15h - Votia (Ilha da Reunião) - Workshop: Maloya: Cantos e Danças da Ilha da Reunião
- 15h - Carles Benavent (Espanha) - Workshop: A Viagem do Meu Baixo Elétrico ao Flamenco
Fórum de Ideias
- 16h - Lirinha (Brasil) - Roda de Conversa: A Oralidade como Futuro: Poesia, Tradição e Resistência no Nordeste | Mediação: Chris Fuscaldo
Mostra de Cinema
- 16h - Mborairapé | Direção: Roney Freitas | SP / 2023 / 25'
- 16h - Na Terra de Marlboro | Direção: Cavi Borges | RJ / 2024 / 60'
- 18h - Frevo Michiles | Direção: Helder Lopes | PE / 2023 / 84'
- 18h - Black Rio! Black Power! | Direção: Emílio Domingos | RJ / 2023 / 75'
- 20h - Sem Vergonha | Direção: Rafael Saar | RJ / 2024 / 79'
Domingo (14/09)
Concertos / DJ Sets
- 16h - DJ Set Boneka (Brasil)
- 18h - Ibéria - Manuel de Oliveira, Carles Benavent & João Frade (Portugal/Espanha)
- 18h30 - DJ Set Pedro D-Lita Selecta (Brasil)
- 19h - Baptiste Herbin & Nicolas Gardel Quarteto (França)
- 20h30 - Hamilton de Holanda Trio (Brasil)
- 22h - Amaro Freitas Septeto (Brasil)
Fórum de Ideias
- 16h - Roberto Fonseca (Cuba) - Roda de Conversa: Pontes Musicais: Jazz, Cuba e Diálogos Globais na Carreira de Roberto Fonseca | Mediação: Chris Fuscaldo
Mostra de Cinema
- 16h - Razões Africanas | Direção: Jefferson Melo | RJ / 2023 / 90'
- 18h - Macaléia | Direção: Rejane Zilles | RJ / 2023 / 25'
- 18h - As Dores do Mundo - Hyldon | Direção: Emílio Domingos | RJ / 2025 / 90'
Serviço
MIMO Festival Olinda
Data: 12 a 14 de setembro de 2025
Locais: Praça do Carmo, Praça de São Pedro, Igreja da Sé, Seminário de Olinda, Convento de São Francisco, Conservatório Pernambucano de Música e Teatro Fernando Santa Cruz
Entrada: Gratuita
Realização: Lu Araújo Produções Artísticas