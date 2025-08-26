Festival No Ar Coquetel Molotov anuncia mais quatro atrações no line-up

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento acontece em dezembro no Campus da UFPE, na Zona Oeste do Recife, e reúne o melhor da música independente em curadoria única

O No Ar Coquetel Molotov anunciou, nesta terça-feira (26), mais quatro atrações para a sua 22ª edição, que acontece no dia 6 de dezembro, no Campus da UFPE.

Zaho de Sagazan, Samuel de Saboia, Isabella Lovestory e Duquesa agora fazem parte da line-up que já contava com nomes de peso, como o rapper Don L e a cantora Urias.

Os ingressos para o festival já estão disponíveis, por meio da plataforma Shotgun. Com a novidade, além de deixar as redes sociais em polvorosa, o Molotov reforça seu compromisso com o fomento à diversidade, curadoria artística de qualidade e espaço para música independente.

Conheça as atrações

Zaho de Sagazan se apresenta pela primeira vez no país, e chega na capital pernambucana por meio do programa de cooperação da Temporada França-Brasil 2025. É na sua voz a versão de "Modern Love" de David Bowie que milhões de pessoas hoje ouvem na trilha da novela "Vale Tudo".

Samuel de Saboia é um artista pernambucano que transita entre diferentes expressões artísticas - desde a música à moda. Seu primeiro álbum, 'As Noites Estão Cada Dia Mais Claras', foi gravado em diferentes países e deve protagonizar momentos icônicos no palco do Molotov.

Isabella Lovestory é hondurenha e tem na sua música a união entre reggaeton, eletrônica gótica, pop dos anos 2000 e até mesmo influências do k-pop.

Por fim, Duquesa foi a última atração anunciada nesta terça e causou alvoroço nas redes sociais. A cantora baiana tem feito sucesso devido sua versatilidade musical, flow no rap e perfomances enérgicas em festivais como AFROPUNK e Rock in Rio.

