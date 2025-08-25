Festival Fabulosa leva cultura LGBTQIA+ para o Cinema da Fundação
Evento conta com performances e sessões de longas e curtas-metragem ao longo dos três dias de programação - totalmente gratuita para o público
Em sua segunda edição, o Festival Fabulosa chega ao Cinema da Função, no Derby, com quase 50 filmes ao longo da sua programação. O evento acontece entre os dias 27 e 30 de agosto, voltado para o cinema queer especulativo.
Além da exibição de produções nacionais e internacionais, o Festival Internacional de Cinema Queer Especulativo do Recife recebe a drag queen Ruby Nox - atual participante da 2ª temporada do Drag Race Brasil - que se apresenta nos quatro dias da mostra.
O festival é uma realização das produtoras pernambucanas Filmes de Marte e Profana Produções, com o incentivo da Prefeitura do Recife, através do Fundo de Incentivo à Cultura (FIC), e apoio do Cinema da Fundação, Canela Vermelha Produções, Caldo de Cana Filmes, e MOFA Criativa.
Festival impulsiona cena LGTBQIA+
Ao todo, foram quase 250 inscrições de filmes do Brasil inteiro, retratando de temas como vivências queer, reinveção de futuro e movimentações contra a opressão.
Para o diretor artístico do festival, o diretor, roteirista, e diretor de arte Henrique Arruda, o número de obras selecionadas este ano, e o recorde de inscrições demonstra o quanto esse tipo de cinema tem se fortalecido em todo o país, impulsionado, principalmente pelas leis mais recentes de incentivo à cultura, como a Paulo Gustavo e a Aldir Blanc.
O Festival Fabulosa conta com entrada gratuita para todas as sessões. Os ingressos podem ser adquiridos na página oficial do Cinema da Fundação no Instagram.
Confira programação do Festival Fabulosa 2025
27.08 - (Quarta-feira)
- 14h Sessão 1: Vou Arrancar do Meu Diário
- 15h45 Sessão 2: Contra Quem Você Luta?
- 17h Sessão 3: Estás Ouvindo Coisas
- 18h30 - Sessão 4: Remember me - Mostra retrospectiva de curtas de Todd Verow
- 19h- Sessão 5: A Onda de Filmes Queer em Super 8 da Paraíba, com performances de Ruby Nox, Sharlene Esse
28.08 - (Quinta-feira)
18h20 - Sessão 6: Mostra MARACATRÔNICA Competitiva de Curtas-Metragens Pernambucanos, com performances da Kiki House of Kunoichis
21h- Sessão7: +18: LOVE-ME HARD
29.08 - (Sexta-feira)
- 17h40- Sessão 8: Mostra ONTEM SONHEI COM VOCÊ - Competitiva de Curtas-Metragens Nacionais
- 20h- Sessão 9: As Malignas Comentam: DRAG KILLER, de Johnny Victor (MG), com performances de Bhelchi, Leviathan, e Ruby Nox
30.08 - (Sábado)
- 14h- Sessão 10: MEMORABÍLIA - Premiére Nacional do novo longa-metragem de Todd Verow (EUA)
- 15h30- Sessão 11: AS MALIGNAS COMENTAM um CLÁSSICO + Premiação e encerramento do festival