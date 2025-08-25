Festival Fabulosa leva cultura LGBTQIA+ para o Cinema da Fundação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento conta com performances e sessões de longas e curtas-metragem ao longo dos três dias de programação - totalmente gratuita para o público

Clique aqui e escute a matéria

Em sua segunda edição, o Festival Fabulosa chega ao Cinema da Função, no Derby, com quase 50 filmes ao longo da sua programação. O evento acontece entre os dias 27 e 30 de agosto, voltado para o cinema queer especulativo.

Além da exibição de produções nacionais e internacionais, o Festival Internacional de Cinema Queer Especulativo do Recife recebe a drag queen Ruby Nox - atual participante da 2ª temporada do Drag Race Brasil - que se apresenta nos quatro dias da mostra.

O festival é uma realização das produtoras pernambucanas Filmes de Marte e Profana Produções, com o incentivo da Prefeitura do Recife, através do Fundo de Incentivo à Cultura (FIC), e apoio do Cinema da Fundação, Canela Vermelha Produções, Caldo de Cana Filmes, e MOFA Criativa.

Festival impulsiona cena LGTBQIA+

Ao todo, foram quase 250 inscrições de filmes do Brasil inteiro, retratando de temas como vivências queer, reinveção de futuro e movimentações contra a opressão.

Para o diretor artístico do festival, o diretor, roteirista, e diretor de arte Henrique Arruda, o número de obras selecionadas este ano, e o recorde de inscrições demonstra o quanto esse tipo de cinema tem se fortalecido em todo o país, impulsionado, principalmente pelas leis mais recentes de incentivo à cultura, como a Paulo Gustavo e a Aldir Blanc.

O Festival Fabulosa conta com entrada gratuita para todas as sessões. Os ingressos podem ser adquiridos na página oficial do Cinema da Fundação no Instagram.

Confira programação do Festival Fabulosa 2025

27.08 - (Quarta-feira)

14h Sessão 1: Vou Arrancar do Meu Diário

15h45 Sessão 2: Contra Quem Você Luta?

17h Sessão 3: Estás Ouvindo Coisas



18h30 - Sessão 4: Remember me - Mostra retrospectiva de curtas de Todd Verow

19h- Sessão 5: A Onda de Filmes Queer em Super 8 da Paraíba, com performances de Ruby Nox, Sharlene Esse



28.08 - (Quinta-feira)

18h20 - Sessão 6: Mostra MARACATRÔNICA Competitiva de Curtas-Metragens Pernambucanos, com performances da Kiki House of Kunoichis

21h- Sessão7: +18: LOVE-ME HARD

29.08 - (Sexta-feira)

17h40- Sessão 8: Mostra ONTEM SONHEI COM VOCÊ - Competitiva de Curtas-Metragens Nacionais

20h- Sessão 9: As Malignas Comentam: DRAG KILLER, de Johnny Victor (MG), com performances de Bhelchi, Leviathan, e Ruby Nox



30.08 - (Sábado)