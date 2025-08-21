1º Festival Internacional de Curtas do Recife estreia na cidade; confira programação
Evento homenageia a curta-metragem e busca trazer diferentes produções ao longo da programação, que é totalmente gratuita para o público
Clique aqui e escute a matéria
Acontece na capital pernambucana o 1º Noturno - nome do Festival Internacional de Curtas do Recife, que tem início já na próxima sexta-feira (22). O evento que reúne curtas acontece nas salas do Cinema da Funação do Derby e também no Cinema São Luiz.
A programação é totalmente gratuita para o público e valoriza a curta-metragem como forma de expressão da sétima arte. Ao todo, produções pernambucanas, nacionais e internacionais serão exibidas pela primeira vez ao longo da mostra.
A abertura acontece nesta sexta-feira, 22, a partir das 19h30, no Cinema da Fundação/Derby, com a exibição de três títulos emblemáticos: Noturno em Re(cife) Maior (1981), de Jomard Muniz de Britto; Festa Infinita (2024), de Ander Beça; e Resgate Cultural – O Filme (2001), do coletivo Telephone Colorido e Pajé Limpeza.
Estreia do Noturno
Dedicado exclusivamente ao curta-metragem, o Noturno estreia no Recife como um espaço para repensar e celebrar o formato na capital pernambucana, ampliando suas janelas de exibição e incentivando o diálogo entre diferentes estéticas e narrativas.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Felipe Karnakis, idealizador e curador do Noturno, acrescenta: “O festival é concebido com um viés que valoriza o território e a formação de público. Mais do que simplesmente estrear filmes na cidade, buscamos criar sessões que dialoguem com os espectadores e com a dinâmica de Recife. Esse princípio orienta toda a nossa curadoria e programação”, afirma.
Serviço
- 1ª NOTURNO – FESTIVAL INTERNACIONAL DE CURTAS DO RECIFE
- De 22 a 24 de agosto | Cinema da Fundação - Derby e Cinema São Luiz
- Entrada gratuita
- Site: www.noturnofestival.info
- Contato: noturnofestival@gmail.com
- Instagram: @noturnofestival