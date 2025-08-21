fechar
Agenda | Notícia

1º Festival Internacional de Curtas do Recife estreia na cidade; confira programação

Evento homenageia a curta-metragem e busca trazer diferentes produções ao longo da programação, que é totalmente gratuita para o público

Por Samantha Oliveira Publicado em 21/08/2025 às 18:54 | Atualizado em 21/08/2025 às 18:55
Cinema São Luiz reabriu, em novembro de 2024, com exibição do filme Ainda Estou Aqui
Cinema São Luiz reabriu, em novembro de 2024, com exibição do filme Ainda Estou Aqui - Divulgção

Acontece na capital pernambucana o 1º Noturno - nome do Festival Internacional de Curtas do Recife, que tem início já na próxima sexta-feira (22). O evento que reúne curtas acontece nas salas do Cinema da Funação do Derby e também no Cinema São Luiz.

A programação é totalmente gratuita para o público e valoriza a curta-metragem como forma de expressão da sétima arte. Ao todo, produções pernambucanas, nacionais e internacionais serão exibidas pela primeira vez ao longo da mostra.

A abertura acontece nesta sexta-feira, 22, a partir das 19h30, no Cinema da Fundação/Derby, com a exibição de três títulos emblemáticos: Noturno em Re(cife) Maior (1981), de Jomard Muniz de Britto; Festa Infinita (2024), de Ander Beça; e Resgate Cultural – O Filme (2001), do coletivo Telephone Colorido e Pajé Limpeza.

Estreia do Noturno

Dedicado exclusivamente ao curta-metragem, o Noturno estreia no Recife como um espaço para repensar e celebrar o formato na capital pernambucana, ampliando suas janelas de exibição e incentivando o diálogo entre diferentes estéticas e narrativas.

Felipe Karnakis, idealizador e curador do Noturno, acrescenta: “O festival é concebido com um viés que valoriza o território e a formação de público. Mais do que simplesmente estrear filmes na cidade, buscamos criar sessões que dialoguem com os espectadores e com a dinâmica de Recife. Esse princípio orienta toda a nossa curadoria e programação”, afirma.

Serviço

