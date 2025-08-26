Jorge Vercillo inicia turnê "JV30 Part II – Mais um Final Feliz" e apresenta novo espetáculo em Recife

Lotando casas de shows por todo o país com a turnê “JV30”, Jorge Vercillo celebra seus 30 anos de carreira e inicia uma nova etapa com o espetáculo “JV30 Part II – Mais um Final Feliz”, que inicia sua circulação pelo país neste segundo semestre. Sob a direção de Rafael Dragaud, responsável também pela turnê “Tempo Rei”, de Gilberto Gil, a montagem apresenta um mergulho nas múltiplas nuances do vasto repertório “vercilliano”, que passeia da bossa nova ao ijexá, do samba ao R&B e do reggae ao jazz.

No Recife, o show chega ao Teatro Guararapes dia 28 de novembro – os ingressos começam a ser vendidos em 26 de agosto, a partir das 10h, no site Cecon Tickets e na bilheteria do teatro.

Entre os clássicos, estão “Que Nem Maré”, “Fênix”, “Homem-Aranha”, “Monalisa”, “Sensível Demais”, “Final Feliz”, “Encontro das Águas” e “Ela Une Todas as Coisas”. O show também resgata canções mais recentes, como o ijexá “Só Quem Ama”, e traz nova leitura para “Fenômenos da Natureza”, ressaltando, na primeira parte, o lado mais nacional e telúrico do artista.

“Essa nova etapa tem um frescor. É como se eu estivesse recomeçando com toda a bagagem de 30 anos, mas com a leveza de quem quer experimentar outras possibilidades”, diz Vercillo.

A estreia evidencia uma fase marcada por profundidade e inquietação poética, com composições que funcionam como pontes entre o íntimo e o universal. Com projeto de luz e projeções que evocam atmosferas e sensações, a apresentação se transforma em rito audiovisual, ampliando a conexão afetiva com o público.

Essa dimensão filosófica não está apenas no repertório, mas também na proposta cênica: busca consciente por contrastes, significados e sutilezas, mais conectada ao sentimento do que à lógica sonora. O próprio artista define esse conceito como uma “pluralidade não homogênea”, equilibrando o íntimo, o luminoso e o reflexivo.