Agenda | Notícia

Jorge Vercillo inicia turnê "JV30 Part II – Mais um Final Feliz" e apresenta novo espetáculo em Recife

Nova fase da turnê comemorativa dos 30 anos de carreira marca momento de consagração na trajetória do cantor. Ingressos já estão à venda

Por Catêrine Costa Publicado em 26/08/2025 às 14:41
Jorge Vercilo
Jorge Vercilo - Divulgação

Lotando casas de shows por todo o país com a turnê “JV30”, Jorge Vercillo celebra seus 30 anos de carreira e inicia uma nova etapa com o espetáculo “JV30 Part II – Mais um Final Feliz”, que inicia sua circulação pelo país neste segundo semestre. Sob a direção de Rafael Dragaud, responsável também pela turnê “Tempo Rei”, de Gilberto Gil, a montagem apresenta um mergulho nas múltiplas nuances do vasto repertório “vercilliano”, que passeia da bossa nova ao ijexá, do samba ao R&B e do reggae ao jazz.

No Recife, o show chega ao Teatro Guararapes dia 28 de novembro – os ingressos começam a ser vendidos em 26 de agosto, a partir das 10h, no site Cecon Tickets e na bilheteria do teatro.

Entre os clássicos, estão “Que Nem Maré”, “Fênix”, “Homem-Aranha”, “Monalisa”, “Sensível Demais”, “Final Feliz”, “Encontro das Águas” e “Ela Une Todas as Coisas”. O show também resgata canções mais recentes, como o ijexá “Só Quem Ama”, e traz nova leitura para “Fenômenos da Natureza”, ressaltando, na primeira parte, o lado mais nacional e telúrico do artista.

“Essa nova etapa tem um frescor. É como se eu estivesse recomeçando com toda a bagagem de 30 anos, mas com a leveza de quem quer experimentar outras possibilidades”, diz Vercillo.

A estreia evidencia uma fase marcada por profundidade e inquietação poética, com composições que funcionam como pontes entre o íntimo e o universal. Com projeto de luz e projeções que evocam atmosferas e sensações, a apresentação se transforma em rito audiovisual, ampliando a conexão afetiva com o público.

Essa dimensão filosófica não está apenas no repertório, mas também na proposta cênica: busca consciente por contrastes, significados e sutilezas, mais conectada ao sentimento do que à lógica sonora. O próprio artista define esse conceito como uma “pluralidade não homogênea”, equilibrando o íntimo, o luminoso e o reflexivo.

Parcerias e projetos

Paralelamente, Vercillo desenvolve novos projetos fonográficos, como um disco de remixes previsto para o final de agosto, e vem sendo procurado por artistas de diferentes estilos e gerações para colaborações. Entre eles, PK, Ariel Donato, Tasha&Tracie, Lourena e Gaab, além de consagrados como Orlando Morais, Fagner e Ivete Sangalo, e também parcerias com DJs e MCs.

“Essa inquietação me move. Quero continuar surpreendendo o meu público e a mim mesmo”, resume o cantor.

Ao longo da carreira, Jorge Vercillo lançou mais de 16 álbuns, emplacou mais de 20 músicas em trilhas de novelas, foi indicado ao Grammy Latino, e acumula mais de 1 bilhão de streams nas plataformas digitais, consolidando-se como uma das vozes mais respeitadas da música brasileira.

Sobre Jorge Vercillo

Com mais de três décadas de trajetória, Jorge Vercillo é cantor, compositor e músico, um dos grandes nomes da música popular brasileira. Ganhou por dois anos consecutivos o Prêmio da Música Brasileira por voto popular e vendeu cerca de dois milhões de discos.

Nos últimos anos, lançou álbuns como “Vida é Arte” e “Nas Minhas Mãos”, com colaborações de diferentes gerações, incluindo Thiaguinho, Timbalada, Péricles e Vitor Kley. Firmou parcerias com artistas como Fagner, Djavan, Ana Carolina, Milton Nascimento, Maria Bethânia, Leila Pinheiro, Roberto Menescal, Flávio Venturini, Marcos Valle, Pedro Mariano e Xande de Pilares.

Seus álbuns, como “Raça Menina” e “Como Diria Blavatsky”, evidenciam sua densidade melódica, harmônica e poética, com canções de temas iniciáticos frequentemente estudadas em salas de aula, teses acadêmicas, palestras de filosofia e na Escola Teosófica Brasileira.

Serviço

Jorge Vercillo – JV30 Part II – Mais um Final Feliz

Dia: 28 de novembro de 2025 (sexta-feira), às 21h

Local: Teatro Guararapes – Centro de Convenções de Pernambuco

Informações: (81) 4042-8400

Ingressos

  • Plateia Especial: R$ 260 (inteira) | R$ 130 (meia)
  • Plateia: R$ 220 (inteira) | R$ 110 (meia)
  • Balcão: R$ 180 (inteira) | R$ 90 (meia)

À venda a partir das 10h do dia 26 de agosto na bilheteria do teatro e no site Cecon Tickets

