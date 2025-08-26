França e Brasil celebram 200 anos de relações com temporada cultural em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mais de 40 atrações, incluindo shows, teatro e oficinas de artesanato, celebram dois séculos de amizade entre Brasil e França; veja programação

Nesta terça-feira (26/08), a Embaixada da França no Brasil apresenta, no Recife, os principais destaques da Temporada França-Brasil 2025, composta por uma série de eventos relacionados a temas como clima e transição ecológica, diversidade e democracia.

A iniciativa, fruto de um acordo entre os presidentes Emmanuel Macron e Luiz Inácio Lula da Silva, celebra mais de dois séculos de relações diplomáticas entre os dois países. A apresentação acontece no teatro da Caixa Cultural, no Bairro do Recife, a partir das 16h.

A Temporada é uma colaboração entre o Instituto Guimarães Rosa e o Institut Français, sob a égide dos Ministérios da Cultura e das Relações Exteriores de ambas as nações. Teve início em abril, com eventos brasileiros realizados na França, que se estendem até setembro. Agora, no Brasil, segue com mais de 300 atividades apresentadas pela França, programadas em 15 cidades, até dezembro.

Em Pernambuco, estão previstos cerca de 40 eventos, entre apresentações, encontros e debates que fortalecem a relação cultural entre os dois países, reunindo artistas, intelectuais e o público em torno de temas como identidade, sustentabilidade, patrimônio e inovação.

Entre os destaques estão a presença da cantora Zaho de Sagazan, uma das revelações da cena europeia, no festival No Ar Coquetel Molotov 2025; participações relevantes de artistas franceses no MIMO e no Festival de Circo; além do Pavillon Français “Living With”, no Pátio de São Pedro, durante o Rec’n’Play.

Programação

A programação começa nos dias 4 e 5 de setembro, com a apresentação de “Até aqui tudo bem”, projeto coreográfico franco-brasileiro dirigido por Bouba Landrille Tchouda. A peça, que explora temas como luta, resistência e libertação, será apresentada na abertura do Festival Cena Cumplicidades, no dia 4, no Teatro Santa Isabel, às 19h.

Como parte da Temporada França-Brasil, o MIMO Festival volta a Olinda de 12 a 14 de setembro de 2025. A programação reúne nomes de destaque da cena francesa, como o saxofonista Samy Thiébault, que mescla jazz contemporâneo e sonoridades caribenhas, o acordeonista Lionel Suarez, que transita entre tradição e experimentalismo, e a baterista Anne Paceo, referência do jazz europeu.

O evento também recebe o trio Delgrès, que combina blues crioulo e rock, o trompetista Nicolas Gardel, que explora diálogos entre jazz, funk e pop, e o saxofonista Baptiste Herbin, conhecido por sua aproximação com a música brasileira. O grupo vocal Votia completa a lista, trazendo harmonias inspiradas na herança cultural da Ilha da Reunião. A diversidade do elenco reforça o espírito de intercâmbio musical que marca o encontro entre Brasil e França.

Já nos dias 9 e 10 de outubro, o Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, recebe o espetáculo “A Mon Seul Désir”, dentro do Festival de Teatro do Agreste (Feteag 2025). A montagem discute a relação do homem com a natureza por meio de dramaturgia, música e artes visuais.

A Temporada França-Brasil 2025 também estará presente no REC’n’Play, entre os dias 15 e 18 de outubro, com o Percurso Criativo França-Brasil, focado em “Cidade e Desenvolvimento Urbano Sustentável”. O percurso reunirá iniciativas de impacto em diferentes disciplinas artísticas. Na arquitetura, o destaque será o Pavilhão Francês da Bienal de Arquitetura de Veneza 2025 “Living With”, assinado pelas agências Jakob e MacFarlane Architecte.

O projeto parte de uma reflexão sobre o ato de habitar, colocando em foco as práticas coletivas e o direito à moradia digna. Intitulado Vivre / Living, o pavilhão francês destaca experiências arquitetônicas que promovem inclusão social, sustentabilidade e novas formas de convivência. A curadoria busca mostrar como a arquitetura pode ser um motor de transformação, respondendo a crises contemporâneas como mudanças climáticas, desigualdades urbanas e deslocamentos populacionais.

Está prevista ainda, de 27 de outubro a 1º de dezembro, a Residência Design e Artesanato, projeto de pesquisa sobre artesanato desenvolvido em parceria com a Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD) de Limoges. Três jovens graduados da ENSAD Limoges realizarão residência no Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda, promovendo o intercâmbio de técnicas e saberes com estudantes da UFPE e do IFPE, visitas a polos artesanais em Caruaru e Tracunhaém, e oficinas focadas no uso sustentável de matérias-primas e materiais reciclados.

O calendário musical de dezembro inclui o No Ar Coquetel Molotov 2025, em 6 de dezembro, no Campus da UFPE. Entre as atrações, destaque para a cantora francesa Zaho de Sagazan, uma das revelações da cena europeia, que une a tradição da chanson française a elementos eletrônicos contemporâneos. Seu álbum de estreia, “La Symphonie des Éclairs” (2023), arrebatou público e crítica. Também em 2023, ela ganhou repercussão mundial ao emocionar o Festival de Cannes com uma versão poderosa de Modern Love, de David Bowie.

Ao todo, são cerca de 40 atrações em Pernambuco, mas quando somadas as participações individuais em cada uma delas, esse número passa de 60. Ao longo dos próximos meses, a Embaixada irá divulgar a programação detalhada de cada evento de acordo com o calendário da Temporada França Brasil.

Sobre a Temporada França-Brasil 2025

A Temporada França-Brasil é uma iniciativa que promove o intercâmbio cultural e artístico entre os dois países, com eventos em diversas capitais e cidades do Brasil e da França. Em Pernambuco, a programação destaca a diversidade de linguagens e a importância do diálogo intercultural.

Está estruturada em torno de três eixos temáticos centrais: clima e transição ecológica, em articulação com a Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, realizada em Nice, França (junho de 2025), e com a COP30, que acontece em novembro próximo em Belém; diversidade das sociedades, que promove o diálogo com a África e o reconhecimento dos povos indígenas no Brasil e dos povos autóctones na França, incluindo comunidades na Guiana Francesa, Martinica e outros territórios ultramarinos; e democracia e globalização equitativa, com foco na promoção de uma globalização mais justa e inclusiva, alicerçada em valores democráticos.