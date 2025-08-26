A comédia musical, Wandinha, eu sou Família Addams, retorna aos palcos para única apresentação, neste domingo (31) no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Levando ao palco aprendizados sobre as diferenças, comportamento, união e representatividade, o Teatro do Parque recebe a família mais divertida para animar a garotada: neste domingo (31), às 16h, o musical infanto-juvenil Wandinha, eu sou Família Addams retorna aos palcos para uma apresentação única.

O público poderá conferir a presença da família mais excêntrica e amada da dramaturgia mundial. Os integrantes da família sempre foram apresentados como pessoas (ou criaturas) fora do padrão e é exatamente isso que os torna tão especiais: os Addams sempre souberam que, além da união, o que os mantém tão fortes é o fato de todos serem “estranhos” perante ao mundo e se orgulharem muito disso.

O espetáculo aborda discussões realmente pertinentes; como, por exemplo, a intolerância (e até hostilidade) de pessoas que construíram a ideia de que todos sejam iguais e se encaixem dentro de um padrão; e justamente esse aprendizado enfatiza às crianças a importância de conviver com as diferenças no dia a dia.

Com montagem de Helena Siqueira Produções, adaptação teatral e direção de Ivaldo Cunha Filho, as coreografias são assinadas por Kassio Soares. Uma peça que reúne um lindo musical, comédia, encanto e magia — excelente opção para toda a família. A montagem é baseada nos personagens criados pelo cartunista Charles Addams e já adaptados diversas vezes em filmes e séries.

Os Addams nunca se encaixaram nos padrões sociais; para eles, ser diferente é extremamente normal e, além da união, isso é o que os mantém mais fortes. Mas acontecimentos ameaçam abalar as estruturas desta família. O que prevalecerá? No fim desta história, você irá compreender que uma família unida é capaz de superar grandes desafios.

Um pouco sobre Wandinha

Wandinha Addams é a icônica e sombria filha da Família Addams, conhecida por seu visual pálido, cabelos escuros e fascínio mórbido pela morte. Apresentada em 1940 em um cartoon, a personagem apareceu mais tarde na famosa série de televisão dos anos 60, em filmes e, mais recentemente, como protagonista na série da Netflix “Wandinha”. Na série, ela vai para a Escola Nunca Mais, uma instituição para “excluídos” com dons paranormais, onde desvenda um mistério sobrenatural e desenvolve suas habilidades, tornando-se uma personagem complexa e sarcástica que luta com a própria identidade.

Serviço

Espetáculo: Wandinha, eu sou Família Addams

Data: 31 de agosto – Domingo

Horário: 16h

Local: Teatro do Parque | Rua do Hospício, 81 – Boa Vista – Recife

Ingressos: R$ 100,00 (inteira) | R$ 50,00 (meia-entrada)

Vendas: À venda pelo SYMPLA: bileto.sympla.com.br/event/109049/d/331193 e na bilheteria do teatro, no dia do espetáculo (com 1 hora de antecedência).

Classificação: Livre

Mais informações: (81) 9.9568-4125