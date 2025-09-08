Vila Nova x Athletic: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Equipe goiana não venceu nenhum de seus dois últimos jogos e espera voltar à briga por uma vaga no G-4. Mineiros vem de vitória e lutam contra a queda
Nesta segunda-feira (08), às 21h30 (horário de Brasília), o Vila Nova recebe o Athletic no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em confronto válido pela 25ª rodada da Série B.
Como chegam as equipes
O Vila Nova, atualmente com 34 pontos e em 8º lugar, vem de empate em 2 a 2 com a Chapecoense e mantém vivo o sonho de acesso. A equipe goiana espera vencer para se aproximar do G-4.
Do outro lado, o Athletic, com 28 pontos e na 15ª posição, busca confirmar a reação após vencer o Volta Redonda por 2 a 0, quebrando uma sequência negativa, que já durava seis rodadas.
Onde assistir Vila Nova x Athletic ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Disney+.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ficha técnica
- Data e Horário: 08/09 (segunda-feira) - 21h30 (horário de Brasília)
- Competição: Série B - Rodada 25
- Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, Goiânia (GO)
- Onde Assistir: Disney+
Prováveis Escalações
Vila Nova: Kozlinski; Elias, Tiago Pagnussat, Walisson Maia e Higor; Nathan Melo, Igor Henrique e Dodô; André Luís, Ruan Ribeiro e Guilherme Parede. Técnico: Paulo Turra.
Athletic-MG: Adriel; Douglas Silva, Sidimar, Marcelo Ajul e Rodrigo Gelado; João Miguel, Sandry e David Braga; Welinton Torrão, Max e Ronaldo Tavares. Técnico: Rui Duarte