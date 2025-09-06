fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Botafogo-SP x Athletico-PR ao vivo online: confira onde assistir

Em meio à sequência de vitórias, Furacão espera voltar à disputa pelo acesso em busca do retorno após o traumático rebaixamento da última temporada.

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 06/09/2025 às 14:00
Jogadores do Athletico-PR
Jogadores do Athletico-PR - Reprodução/ Athletico-PR

Neste sábado (06/09), às 16h00 (horário de Brasília), Botafogo-SP e Athletico-PR se enfrentam em duelo disputado na Arena NicNet, em Ribeirão Preto, pela 25ª rodada da Série B.

Como chegam as equipes

O Botafogo-SP vem de duas vitórias consecutivas e conseguiu sair da zona de rebaixamento em meio à boa fase. A equipe ocupa a 16ª posição, com 28 pontos e espera seguir firme para fugir do Z-4.

Já o Athletico-PR chega embalado por duas vitórias seguidas. O Furacão, que ainda sonha em voltar à Série A em sua primeira tentativa após o rebaixamento em 2024, ocupa o 11º lugar, cinco pontos atrás do Criciúma, que abre o G4.

Onde assistir Botafogo-SP x Athletico-PR ao vivo

A partida será transmitida pelas seguintes plataformas:

  • RedeTV! (TV aberta)
  • SportyNet (TV por assinatura e Youtube)
  • ESPN (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)
  • Desimpedidos (Youtube)

Ficha técnica

  • Data e Horário: 06/09 (sábado) - 16h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Série B - Rodada 25
  • Local: Arena Nicnet, Ribeirão Preto (SP)
  • Onde Assistir: RedeTV!, Sportynet, ESPN, Disney+ e Desimpedidos

Prováveis Escalações

Botafogo-SP: Victor Souza; Wallison, Edson, Carlos Eduardo e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Wesley Dias e Marquinho; Jonathan Cafu, Ronnie Carrillo e Jeferson Nem. Técnico: Allan Aal.

Athletico-PR: Santos; Benavídez, Aguirre, Arthur Dias e Esquivel; Felipinho, Patrick e Zapelli; Mendoza, Viveros e Luiz Fernando. Técnico: Odair Hellmann

