Transmissão Botafogo-SP x Athletico-PR ao vivo online: confira onde assistir
Em meio à sequência de vitórias, Furacão espera voltar à disputa pelo acesso em busca do retorno após o traumático rebaixamento da última temporada.
Neste sábado (06/09), às 16h00 (horário de Brasília), Botafogo-SP e Athletico-PR se enfrentam em duelo disputado na Arena NicNet, em Ribeirão Preto, pela 25ª rodada da Série B.
Como chegam as equipes
O Botafogo-SP vem de duas vitórias consecutivas e conseguiu sair da zona de rebaixamento em meio à boa fase. A equipe ocupa a 16ª posição, com 28 pontos e espera seguir firme para fugir do Z-4.
Já o Athletico-PR chega embalado por duas vitórias seguidas. O Furacão, que ainda sonha em voltar à Série A em sua primeira tentativa após o rebaixamento em 2024, ocupa o 11º lugar, cinco pontos atrás do Criciúma, que abre o G4.
Onde assistir Botafogo-SP x Athletico-PR ao vivo
A partida será transmitida pelas seguintes plataformas:
- RedeTV! (TV aberta)
- SportyNet (TV por assinatura e Youtube)
- ESPN (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
- Desimpedidos (Youtube)
Ficha técnica
- Data e Horário: 06/09 (sábado) - 16h00 (horário de Brasília)
- Competição: Série B - Rodada 25
- Local: Arena Nicnet, Ribeirão Preto (SP)
- Onde Assistir: RedeTV!, Sportynet, ESPN, Disney+ e Desimpedidos
Prováveis Escalações
Botafogo-SP: Victor Souza; Wallison, Edson, Carlos Eduardo e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Wesley Dias e Marquinho; Jonathan Cafu, Ronnie Carrillo e Jeferson Nem. Técnico: Allan Aal.
Athletico-PR: Santos; Benavídez, Aguirre, Arthur Dias e Esquivel; Felipinho, Patrick e Zapelli; Mendoza, Viveros e Luiz Fernando. Técnico: Odair Hellmann