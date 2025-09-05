Botafogo-SP x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Pantera luta contra a degola e busca a vitória para se afastar do Z-4. Furacão quer manter sequência de vitórias para se aproximar da zona de acesso

Neste sábado, às 16h00 (horário de Brasília), o Botafogo-SP recebe o Athletico-PR na Arena NicNet, em Ribeirão Preto, em duelo válido pela 25ª rodada da Série B.

Como chegam as equipes

O Botafogo-SP vem de duas vitórias consecutivas sobre Vila Nova e Goiás, e conseguiu, enfim, sair da zona de rebaixamento. A equipe ocupa a 16ª posição, com 28 pontos, três deles à frente do América-MG, primeiro time na zona da degola.

Já o Athletico-PR chega embalado também por duas vitórias seguidas, a mais recente frente ao Novorizontino por 2 a 1. O Furacão ocupa o 11º lugar, cinco pontos atrás do Criciúma, que abre o G4.

Onde assistir Botafogo-SP x Athletico-PR ao vivo

A partida será transmitida pelas seguintes plataformas:

RedeTV! (TV aberta)

SportyNet (TV por assinatura e Youtube)

ESPN (TV por assinatura)

Disney+ (plataforma de streaming)

Desimpedidos (Youtube)

Ficha técnica

Data e Horário: 06/09 (sábado) - 16h00 (horário de Brasília)

06/09 (sábado) - 16h00 (horário de Brasília) Competição: Série B - Rodada 25

Série B - Rodada 25 Local: Arena Nicnet, Ribeirão Preto (SP)

Arena Nicnet, Ribeirão Preto (SP) Onde Assistir: RedeTV!, Sportynet, ESPN, Disney+ e Desimpedidos

Prováveis Escalações

Botafogo-SP: Victor Souza; Wallison, Edson, Carlos Eduardo e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Wesley Dias e Marquinho; Jonathan Cafu, Ronnie Carrillo e Jeferson Nem. Técnico: Allan Aal.

Athletico-PR: Santos; Benavídez, Aguirre, Arthur Dias e Esquivel; Felipinho, Patrick e Zapelli; Mendoza, Viveros e Luiz Fernando. Técnico: Odair Hellmann