Botafogo-SP x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Pantera luta contra a degola e busca a vitória para se afastar do Z-4. Furacão quer manter sequência de vitórias para se aproximar da zona de acesso

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 05/09/2025 às 15:38 | Atualizado em 05/09/2025 às 16:21
Jogadores do Athletico-PR
Jogadores do Athletico-PR - Reprodução/ Athletico-PR

Neste sábado, às 16h00 (horário de Brasília), o Botafogo-SP recebe o Athletico-PR na Arena NicNet, em Ribeirão Preto, em duelo válido pela 25ª rodada da Série B.

Como chegam as equipes

O Botafogo-SP vem de duas vitórias consecutivas sobre Vila Nova e Goiás, e conseguiu, enfim, sair da zona de rebaixamento. A equipe ocupa a 16ª posição, com 28 pontos, três deles à frente do América-MG, primeiro time na zona da degola.

Já o Athletico-PR chega embalado também por duas vitórias seguidas, a mais recente frente ao Novorizontino por 2 a 1. O Furacão ocupa o 11º lugar, cinco pontos atrás do Criciúma, que abre o G4.

Onde assistir Botafogo-SP x Athletico-PR ao vivo

A partida será transmitida pelas seguintes plataformas:

  • RedeTV! (TV aberta)
  • SportyNet (TV por assinatura e Youtube)
  • ESPN (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)
  • Desimpedidos (Youtube)

Ficha técnica

  • Data e Horário: 06/09 (sábado) - 16h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Série B - Rodada 25
  • Local: Arena Nicnet, Ribeirão Preto (SP)
  • Onde Assistir: RedeTV!, Sportynet, ESPN, Disney+ e Desimpedidos

Prováveis Escalações

Botafogo-SP: Victor Souza; Wallison, Edson, Carlos Eduardo e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Wesley Dias e Marquinho; Jonathan Cafu, Ronnie Carrillo e Jeferson Nem. Técnico: Allan Aal.

Athletico-PR: Santos; Benavídez, Aguirre, Arthur Dias e Esquivel; Felipinho, Patrick e Zapelli; Mendoza, Viveros e Luiz Fernando. Técnico: Odair Hellmann

