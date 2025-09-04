Coritiba x Ferroviária: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Vice-líder da Série B, Coxa busca a vitória no Couto Pereira para seguir firme na luta pela liderança. Time de Araraquara espera se distanciar do Z-4
Coritiba e Ferroviária se enfrentam nesta sexta-feira (05), às 21h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela 25ª rodada da Série B. O confronto será disputado no Couto Pereira.
Como chegam as equipes
Derrotado pelo Operário-PR na rodada anterior, o Coritiba ocupa a vice-liderança da competição, com 43 pontos conquistados. O Coxa busca a vitória para seguir com chances de assumir a ponta ainda nesta rodada.
A Ferroviária está invicta há sete rodadas. A equipe de Araraquara vem de empate em duelo contra o Cuiabá, pelo placar de 2 a 2, e ocupa a 13ª colocação na tabela.
Onde assistir Coritiba x Ferroviária ao vivo
A partida será transmitida pelas plataforma de streaming Disney+.
Ficha técnica
- Data e Horário: 05/10 (quinta-feira) - 21h30 (horário de Brasília)
- Competição: Série B - Rodada 25
- Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)
- Onde Assistir: Disney+
Prováveis Escalações
Coritiba: Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Thiago Cóser e João Almeida; Machado, Walisson e Josué; Clayson, Gustavo Coutinho e Lucas Ronier. Técnico: Mozart.
Ferroviária: Denis Jr.; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, João Ramos e Edson; Ricardinho, Alencar e Ian Lucas; Fabrício Daniel, Carlão e Juninho. Técnico: Vinícius Bergantin