fechar
Onde assistir | Notícia

Coritiba x Ferroviária: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Vice-líder da Série B, Coxa busca a vitória no Couto Pereira para seguir firme na luta pela liderança. Time de Araraquara espera se distanciar do Z-4

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 04/09/2025 às 13:54
Jogadores do Coritiba abraçados após gol em jogo da Série B
Jogadores do Coritiba abraçados após gol em jogo da Série B - Gabriel Thá/Coritiba

Coritiba e Ferroviária se enfrentam nesta sexta-feira (05), às 21h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela 25ª rodada da Série B. O confronto será disputado no Couto Pereira.

Como chegam as equipes

Derrotado pelo Operário-PR na rodada anterior, o Coritiba ocupa a vice-liderança da competição, com 43 pontos conquistados. O Coxa busca a vitória para seguir com chances de assumir a ponta ainda nesta rodada.

A Ferroviária está invicta há sete rodadas. A equipe de Araraquara vem de empate em duelo contra o Cuiabá, pelo placar de 2 a 2, e ocupa a 13ª colocação na tabela.

Onde assistir Coritiba x Ferroviária ao vivo

A partida será transmitida pelas plataforma de streaming Disney+.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ficha técnica

  • Data e Horário: 05/10 (quinta-feira) - 21h30 (horário de Brasília)
  • Competição: Série B - Rodada 25
  • Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)
  • Onde Assistir: Disney+

Prováveis Escalações

Coritiba: Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Thiago Cóser e João Almeida; Machado, Walisson e Josué; Clayson, Gustavo Coutinho e Lucas Ronier. Técnico: Mozart.

Ferroviária: Denis Jr.; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, João Ramos e Edson; Ricardinho, Alencar e Ian Lucas; Fabrício Daniel, Carlão e Juninho. Técnico: Vinícius Bergantin

Leia também

Paysandu x Volta Redonda: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série B

Paysandu x Volta Redonda: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Transmissão América-MG x Avaí ao vivo online: confira onde assistir
Série B

Transmissão América-MG x Avaí ao vivo online: confira onde assistir

Compartilhe

Tags