Paysandu x Volta Redonda: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Duelo no Mangueirão reúne lanterna e vice-lanterna da competição, ambos em situação delicada. Papão não vence há sete jogos. Voltaço, há cinco
Paysandu e Volta Redonda irão se enfrentar nesta sexta-feira (05), às 19h00 (horário de Brasília), em duelo disputado no Mangueirão, em Belém, pela 25ª rodada da Série B.
Como chegam as equipes
O Paysandu ocupa a lanterna da Série B, e entra em campo nesta rodada com quatro derrotas consecutivas à sua conta, sendo a mais recente diante do CRB, pelo placar de 2 a 0.
A situação do Volta Redonda não é menos delicada. O time carioca é o vice-lanterna, também com sequência negativa. São cinco partidas sem vencer, e uma recente derrota por 2 a 0 para o Athletic Club.
Onde assistir Paysandu x Volta Redonda ao vivo
A partida será transmitida pelas seguintes plataformas:
- ESPN (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: 05/10 (sexta-feira) - 19h00 (horário de Brasília)
- Competição: Série B - Rodada 25
- Local: Mangueirão, Belém (PA)
- Onde Assistir: ESPN e Disney+
Prováveis Escalações
Paysandu: Gabriel Mesquita, Edilson, Thalisson, Thiago Heleno e Reverson; Anderson Leite, Leandro Vilela, Mareclinho, Marlon e Maurício Garcez; Diogo Oliveira. Técnico: Claudinei Oliveira.
Volta Redonda: Jefferson, Gabriel Pinheiro, Fabrício e Lucas Adell; Jhonny, Raí, André Luiz e Sanchez; João Pedro, MV e Matheus Lucas. Técnico: Rogério Corrêa