fechar
Onde assistir | Notícia

Paysandu x Volta Redonda: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Duelo no Mangueirão reúne lanterna e vice-lanterna da competição, ambos em situação delicada. Papão não vence há sete jogos. Voltaço, há cinco

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 04/09/2025 às 12:56 | Atualizado em 04/09/2025 às 13:50
Jogadores do Paysandu comemorando gol na Série B
Jogadores do Paysandu comemorando gol na Série B - Jorge Luís Totti/Paysandu

Paysandu e Volta Redonda irão se enfrentar nesta sexta-feira (05), às 19h00 (horário de Brasília), em duelo disputado no Mangueirão, em Belém, pela 25ª rodada da Série B.

Como chegam as equipes

O Paysandu ocupa a lanterna da Série B, e entra em campo nesta rodada com quatro derrotas consecutivas à sua conta, sendo a mais recente diante do CRB, pelo placar de 2 a 0.

A situação do Volta Redonda não é menos delicada. O time carioca é o vice-lanterna, também com sequência negativa. São cinco partidas sem vencer, e uma recente derrota por 2 a 0 para o Athletic Club.

Onde assistir Paysandu x Volta Redonda ao vivo

A partida será transmitida pelas seguintes plataformas:

  • ESPN (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ficha técnica

  • Data e Horário: 05/10 (sexta-feira) - 19h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Série B - Rodada 25
  • Local: Mangueirão, Belém (PA)
  • Onde Assistir: ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

Paysandu: Gabriel Mesquita, Edilson, Thalisson, Thiago Heleno e Reverson; Anderson Leite, Leandro Vilela, Mareclinho, Marlon e Maurício Garcez; Diogo Oliveira. Técnico: Claudinei Oliveira.

Volta Redonda: Jefferson, Gabriel Pinheiro, Fabrício e Lucas Adell; Jhonny, Raí, André Luiz e Sanchez; João Pedro, MV e Matheus Lucas. Técnico: Rogério Corrêa

Leia também

Transmissão América-MG x Avaí ao vivo online: confira onde assistir
Série B

Transmissão América-MG x Avaí ao vivo online: confira onde assistir
Chapecoense x Vila Nova: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série B

Chapecoense x Vila Nova: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags